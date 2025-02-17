مقتل 4 عناصر شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالقليوبية

قتل 4 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بجزر نيلية بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم ( عدد 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "سلاح – مخدرات – أموال عامة" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ) بجلب كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها مُتخذين من الجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل المتاخمة ما بين محافظتى (المنوفية – القليوبية) والكائنة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى واستخدامهم لمراكب لتسهيل حركة تنقلاتهم وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز سطوتهم وحماية نشاطهم الإجرامى مستغلين تضاريسها للهروب من الملاحقة الأمنية.



عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم واستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مقتل عناصر البؤرة.. وعُثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 15 كيلو جرام هيدرو – 11 كيلو جرام آيس – 10 كيلو جرام هيروين" - 6 قطع أسلحة نارية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (8 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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