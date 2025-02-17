فوائد العرقسوس لصحة الجهاز الهضمي وجمال البشرة

فوائد العرقسوس، لصحة الجسم عديدة، وهو من الأعشاب الطبيعية التي لها تاريخ طويل في الاستخدام الطبي والغذائي، وهو من المشروبات التي ترتبط باقتراب شهر رمضان، فهو أحد أشهر وأقدم المشروبات الرمضانية.





أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن العرقسوس من المشروبات العشبية الغنية بالفوائد الصحية، حيث يُستخدم في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، وتعزيز صحة الجهاز التنفسي، وتقوية المناعة، إضافةً إلى فوائده التجميلية للبشرة.



وأضافت الدكتورة مها، أن العرقسوس يحتوي على مركبات نشطة تمنحه فوائد صحية عديدة، مثل الجليسيررهيزين الذي يمنحه مذاقه الحلو القوي، إضافةً إلى خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها أهم فوائد العرقسوس الصحية والتجميلية.



أولًا: الفوائد الصحية للعرقسوس

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُعتبر العرقسوس علاجًا فعالًا لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث يساعد في:

تخفيف حرقة المعدة وحموضتها بفضل خصائصه القلوية.

تقليل التهابات المعدة وتهدئة التقرحات بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخات والغازات.

أثبتت بعض الدراسات أن مستخلص العرقسوس يمكن أن يكون فعالًا في علاج قرحة المعدة، حيث يساعد في زيادة إنتاج المخاط الواقي لجدار المعدة، مما يقلل من تأثير الأحماض عليها.



مشروب العرقسوس وفوائده



2. دعم صحة الجهاز التنفسي

يُستخدم العرقسوس منذ القدم في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، حيث يساعد في:

تهدئة السعال الجاف وطرد البلغم بفضل تأثيره المهدئ والموسع للشعب الهوائية.

علاج التهابات الحلق واللوزتين، لذا يُستخدم في بعض أدوية الكحة.

تقوية الجهاز المناعي لمقاومة نزلات البرد والأنفلونزا.

يمكن تناول العرقسوس كمشروب دافئ، أو الغرغرة بمستخلصه لتخفيف آلام الحلق والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

3. تنظيم مستوى السكر في الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن العرقسوس قد يكون مفيدًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهابات المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني. لكن يجب على مرضى السكري تناوله بحذر، خاصةً إذا كانوا يستخدمون أدوية خافضة للسكر.

4. دعم صحة الكبد

يُعرف العرقسوس بخصائصه القوية في تنقية الكبد من السموم، حيث يساعد على:

تعزيز وظائف الكبد وتقليل تلف خلاياه.

تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد والتهابات الكبد الفيروسية.

حماية الكبد من الإجهاد التأكسدي الناتج عن السموم والمواد الضارة.

أظهرت دراسات أن العرقسوس يمكن أن يكون فعالًا في تقليل مستوى إنزيمات الكبد المرتفعة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كبدية.

5. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد العرقسوس في:

تنظيم ضغط الدم بفضل تأثيره على توازن الصوديوم والبوتاسيوم.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتعزيز صحة القلب.

منع تصلب الشرايين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

ومع ذلك، فإن العرقسوس قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لذا يجب تناوله بحذر عند مرضى الضغط.

6. دعم الجهاز المناعي

يحتوي العرقسوس على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله مفيدًا في:

تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروسات مثل فيروس الإنفلونزا والهربس.

تقليل خطر الإصابة بالالتهابات المزمنة.

تحسين استجابة الجسم للأمراض والعدوى.



7. فوائد أخرى

إضافةً إلى الفوائد السابقة، يُساعد العرقسوس في:

تقليل التوتر والإجهاد عبر تأثيره على توازن هرمونات الغدة الكظرية.

تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء، حيث يعمل كمنظم طبيعي لهرمون الإستروجين.

تحسين صحة البشرة وعلاج التصبغات والبقع الداكنة عند استخدامه موضعيًا.

ثانيًا: الفوائد التجميلية للعرقسوس

1. تفتيح البشرة وعلاج التصبغات

يُستخدم مستخلص العرقسوس في العديد من منتجات العناية بالبشرة بفضل تأثيره في:

تفتيح البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن الشمس أو الكلف.

تهدئة التهابات الجلد وعلاج الاحمرار والتهيج.

تقليل إفراز الميلانين، مما يساعد على توحيد لون البشرة.



2. ترطيب البشرة وعلاج الجفاف

يحتوي العرقسوس على مركبات طبيعية تعمل على ترطيب البشرة بعمق، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو تشقق الجلد.

3. مكافحة علامات الشيخوخة

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد العرقسوس في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث يحمي البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

العرقسوس لصحتك

أضرار الإفراط في تناول العرقسوس



وأكدت الدكتورة مها، أن للعرقسوس بعض الأضرار والمخاطر المحتملة، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة أو لفترات طويلة. فيما يلي أهم الأضرار التي قد يسببها:

1. ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل

يحتوي العرقسوس على حمض الجليسيررهيزين، الذي يمكن أن يؤدي إلى احتباس الصوديوم والماء في الجسم، مما قد يسبب:

ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم المزمن.

تورم الجسم (الوذمة) بسبب احتباس السوائل.

زيادة العبء على القلب، مما قد يؤثر على مرضى القلب.



لذلك، يُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب بتجنب تناول العرقسوس أو استشارة الطبيب قبل تناوله.

2. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم

الاستهلاك المفرط للعرقسوس قد يؤدي إلى نقص البوتاسيوم (Hypokalemia)، مما يسبب:

ضعف العضلات والشعور بالإرهاق.

اضطرابات في نبضات القلب.

تشنجات وآلام عضلية.



3. التأثير على الهرمونات والتوازن الهرموني

قد يؤثر العرقسوس على هرمونات الجسم، وخاصة هرمون الكورتيزول، مما قد يسبب زيادة الشعور بالتوتر.

يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في هرمون الإستروجين، مما قد يؤثر على الدورة الشهرية لدى النساء.

قد يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما قد يؤثر على الخصوبة.



4. التفاعل مع الأدوية

قد يتفاعل العرقسوس مع بعض الأدوية ويؤثر على فعاليتها، ومنها:

أدوية الضغط: قد يقلل من تأثير أدوية خفض الضغط، مما يؤدي إلى عدم استقرار ضغط الدم.

مدرات البول: قد يزيد من فقدان البوتاسيوم، مما يضاعف خطر نقصه.

أدوية السيولة (مثل الوارفارين): قد يزيد من خطر النزيف أو يؤثر على تخثر الدم.

أدوية الكورتيزون: قد يعزز تأثير الكورتيزون في الجسم، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة.



5. تأثيره على الكلى والكبد

قد يُسبب إجهادًا للكلى، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

الأشخاص المصابون بأمراض الكبد مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد يجب أن يتناولوه بحذر، لأن الجرعات العالية قد تزيد من الضغط على الكبد.



6. تأثيره على الحمل والرضاعة

يُنصح الحوامل بعدم تناول العرقسوس لأنه قد يزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة بسبب تأثيره على هرمونات الجسم.

قد يؤثر على حليب الأم أثناء الرضاعة، لذا يفضل تجنبه خلال هذه الفترة.



7. التأثير على الجهاز الهضمي

بالرغم من فوائده للهضم، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من اضطرابات هضمية عند تناوله بكثرة، مثل:

الغثيان والقيء.

الإسهال أو الإمساك.

الشعور بحرقة المعدة في بعض الحالات.



ما هي الكمية الآمنة من العرقسوس؟

يوصى بعدم تناول أكثر من 200-250 ملجم من الجليسيررهيزين يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا كوبًا واحدًا يوميًا من مشروب العرقسوس. كما يُنصح بعدم تناوله يوميًا لفترات طويلة.



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