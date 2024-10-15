الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر من الإفراط في تناول العرقسوس

مشروب العرقسوس
مشروب العرقسوس

مشروب العرقسوس من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لما يتميز به من مذاق لذيذ وممتع للبعض.

خطورة العرقسوس على مرضى ضعف عضلة القلب 

وحذرت هيئة الدواء من الإفراط في تناول مشروب العرقسوس على الرغم من أن له فوائد كثيرة  ولكنه يسبب أضرارا شديدة لمرضى ضعف عضلة القلب؛ لأنه يؤثر على فاعلية أدوية كثيرة من التي تستخدم لعلاج ضعف عضلة القلب مثل الديجوكسن ومدرات البول.​
 

خطر الإصابة بتسمم اللانوكسين

وأوضحت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي لها أن العرقسوس يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتسمم اللانوكسين (الديجوكسين)، ويمكن أن يقلل من تأثيرات أدوية ارتفاع ضغط الدم أو مدرات البول المستخدمة.​


وقدمت هيئة الدواء المصرية نصائح  للحد من التفاعلات الدوائية مع العرقسوس منها:​
 

١-التقليل من تناول مشروب العرقسوس وعدم تناوله بكميات كبيرة بالنسبة لمرضى ضعف عضلة القلب.​
 

٢-متابعة مستوى البوتاسيوم في الدم بصورة منتظمة للمرضى اللذين يتناولون العرقسوس بكميات كبيرة، وأثناء العلاج بمدرات البول.​
 

٣-متابعة علامات ارتفاع ضغط الدم، وقلوية الدم، العلامات التحذيرية المبكرة لتسمم اللانوكسين مثل الارتباك وفقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال أو مشاكل في الرؤية.​
 

٤-الذهاب للطبيب فورًا عند ظهور الأعراض السابقة أو نقص البوتاسيوم.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية انه فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن  إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.​

 

جدير بالذكر  أن  هيئة الدواء المصرية أعلنت ضخ 161 مليون عبوة لـ٤٨٣ مستحضرا دوائيا في السوق بعد تعرضهم لنقص خلال الفترة الماضية. 

 

حرص الدولة على متابعة سوق الدواء

 يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على متابعة سوق الدواء واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الأساسية في السوق المحلي، تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، ومنها أدوية الضغط، القلب، السكر، الأورام، والمضادات الحيوية

 

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