وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر لدور وكالة الأونروا غير القابل للاستغناء أو الاستبدال

استقبل د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، وذلك على هامش الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطى، حرص على إطلاع المفوض العام على تطورات الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة.

كما حرص على التعرف من المسئول الأممي على آخر التحديات التي تواجهها وكالة “الأونروا”، في التعامل مع السُلطات الإسرائيلية، مشددًا على دعم مصر لدور وكالة الأونروا غير القابل للاستغناء أو الاستبدال.

وشدد د. عبد العاطي على ضرورة تكثيف دخول المساعدات الإنسانية والبدء في مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

مشيرًا إلى ان مصر تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار دون تهجير السكان الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتطرق النقاش لتقييم الوكالة لاحتياجات قطاع غزة خلال مرحلة الإغاثة والتعافي المُبكر، والمعلومات المُتاحة حول حجم الدمار الذي لحق بالقطاع وبنيته الأساسية والمدى الزمني التقديري الذي يُمكن أن تستغرقه عمليات إعادة بناء غزة، والتكلفة التقديرية لتلك العمليات.

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