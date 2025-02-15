السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

أبو مازن يعرب عن تقديره لدعم الرئيس السيسي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

لقاء رئيس الوزراء
لقاء رئيس الوزراء مع أبو مازن
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 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، مع محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي.

 

الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي

 يأتي ذلك خلال مشاركته رئيس الوزراء،  نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" . 

 

وأكد رئيس الوزراء في مُستهل اللقاء دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، خاصةً حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقائه الأخير مع رئيس وزراء فلسطين في القاهرة يوم ٦ فبراير الماضي، والتنسيق المشترك بين الجانبين لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

 

دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين

من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن تقديره لدعم مصر لـ الشعب الفلسطيني، وثبات الموقف المصري تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطلب الرئيس محمود عباس نقل تحياته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره لموقفه الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعرب رئيس دولة فلسطين، عن تطلعه لعقد القمة العربية المقبلة والمقررة يوم 27 فبراير وخروجها بموقف داعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وذلك بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق

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