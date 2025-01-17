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خارج الحدود

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيطالي تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الإيطالي أنطونيو تايانى، فيتو

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء أمس الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو تايانى وزير خارجية إيطاليا، حيث تناول الاتصال اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.

أبرز الوزير عبد العاطى لنظيره الإيطالى ما بذلته مصر من جهود بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غرة وتبادل الرهائن والأسرى، وأكد على ضرورة تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في كافة أنحاء القطاع خلال المرحلة المقبلة لإنهاء المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.

 وشدد على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق بمراحله المختلفة فى التواريخ المحددة لها، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة وتأهيل البنية التحتية لاستعادة الأوضاع إلى طبيعتها. 


من جانبه، رحب الوزير الايطالى بهذا التطور الهام، مشيدًا بالدور المحوري والجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر، مما أسهم بشكل مباشر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أنطونيو تايانى وزير خارجية إيطاليا اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غرة تبادل الرهائن والأسرى
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