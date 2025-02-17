الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما بطائرات بدون طيار على كييف

أعلن الجيش الأوكراني، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، أن روسيا شنت هجومًا بطائرات بدون طيار على العاصمة كييف.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد رأى أن روسيا تستعد لشن حرب ضد حلف شمال الأطلسي الضعيف إذا قلص نظيره الأمريكي دونالد ترامب الدعم للتحالف.

وفي مقابلة مع قناة "إن بي سي" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال زيلينسكي إن لدى ترامب نفوذًا لدفع فلاديمير بوتين إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بشأن أوكرانيا، لكنه حذر من أنه لا ينبغي أبدًا الوثوق بالزعيم الروسي.



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