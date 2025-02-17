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خارج الحدود

الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما بطائرات بدون طيار على كييف

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

أعلن الجيش الأوكراني، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، أن روسيا شنت هجومًا بطائرات بدون طيار على العاصمة كييف.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد رأى أن روسيا تستعد لشن حرب ضد حلف شمال الأطلسي الضعيف إذا قلص نظيره الأمريكي دونالد ترامب الدعم للتحالف.

وفي مقابلة مع قناة "إن بي سي" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال زيلينسكي إن لدى ترامب نفوذًا لدفع فلاديمير بوتين إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بشأن أوكرانيا، لكنه حذر من أنه لا ينبغي أبدًا الوثوق بالزعيم الروسي.
 

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الجيش الاوكراني روسيا العاصمة كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي دونالد ترامب

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