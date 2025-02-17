الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

السيسي ونظيره القبرصي يبحثان تعزيز التعاون في إنتاج وتسييل ونقل الغاز الطبيعي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي اليوم سبل دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي تشهده العلاقات، مؤكدين حرصهما على استمرار التنسيق في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

وفي هذا الإطار، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال إنتاج وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، بما يخدم المصالح البلدين والقارة الأوروبية بأكملها.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، وذلك في لقاء ثنائي بين الرئيسين تبعه لقاء موسع ضم وفدي البلدين، وذلك على هامش مشاركة الرئيسين في معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"
 

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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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