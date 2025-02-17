6 طرق بسيطة للحفاظ على صحة وشباب القلب

يتقدم القلب في العمر أسرع من السن الحقيقي للإنسان، ومن المرجح أن تعاني القلوب المتقدمة في السن من تصلب الشرايين، وتضخم أنسجة العضلات وتصلبها، وتشوهات في نظام التوصيل، وصمامات غير وظيفية.

ويمكن تقليل تقدم عمر القلب أو زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لمنع حدوث مشكلات مستقبلية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

المخاطر المرتبطة بشيخوخة القلب بشكل أسرع

يمكن أن تساعد عوامل مثل التاريخ الصحي في إعطاء مقدم الرعاية الصحية فكرة عن عمر القلب ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وقد تلعب الجينات التي يتم وراثتها من والدين دورًا، ولكن عوامل نمط الحياة الأخرى مهمة أيضًا.

في حين لا يمكن تعديل بعض هذه العوامل، يمكنك إدارة أغلبها، وتشمل عوامل الخطر هذه:

العمر الزمني، يبدأ خطر الإصابة بأمراض القلب في الارتفاع بعد سن 55 عامًا، حيث تبدأ الأوعية الدموية في التصلب ويبدأ تراكم اللويحات مدى الحياة في الشرايين في التدخل في تدفق الدم.

الجنس، يصاب الرجال بأمراض القلب قبل النساء بحوالي 10 سنوات، حيث يتمتعن عمومًا بالحماية من هرمون الاستروجين حتى بعد انقطاع الطمث.

التاريخ العائلي، يكون خطر الإصابة بأمراض القلب أعلى إذا تم تشخيص الوالد أو الأخ بها قبل سن 55 عامًا، أو الأم أو الأخت البيولوجية قبل سن 65 عامًا.

ضغط الدم، ضغط الدم الذي يتجاوز 120/80 ملم زئبق يجعل القلب يشيخ.

الكوليسترول، كلما ارتفع مستوى الكوليسترول، كلما كان القلب أكبر سنًا.

التدخين، أي تدخين يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، حتى لو كان مرة واحدة فقط من حين لآخرن والتعرض للتدخين السلبي يمكن أن يكون خطيرًا أيضًا.

الوزن، الوزن الزائد والسمنة يرهقان القلب.

مرض السكري، يجعل مرض السكري أو ما قبل السكري الشخص أكثر عرضة لمشاكل القلب.

كيفية الحفاظ على صحة القلب

بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لمساعدة القلب على البقاء صحيُا:

الاعتناء بالأمراض المزمنة

يمكن أن يؤدي الحفاظ على ضغط الدم في النطاق الطبيعي إلى تقليل المخاطر، وينطبق نفس الشيء على مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول، وقد تضعف أمراض أخرى، مثل مرض الغدة الدرقية، وكذلك بعض الأدوية، القلب.

من المهم إجراء فحوصات منتظمة، واتبع خطة العلاج التي يقدمها مقدم الرعاية الصحية وتناول الأدوية حسب الوصفة الطبية.

البقاء نشطًا

يحتاج القلب إلى ممارسة الرياضة للحفاظ على اللياقة، وتزيد التمارين الرياضية من قوة ضخ القلب وتساعد في توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، كما تساعد التمارين الرياضية المنتظمة في الحفاظ على الوزن وضغط الدم وتقلل من التوتر.

وإذا كان الشخص يعاني من مرض أو علة تجعل ممارسة التمارين الرياضية صعبة، فيمكن البحث عن برنامج تمرين معدّل يناسب قدرة الشخص على الحركة.

يجب أن يكون معدل النشاط المتوسط للأشخاص لمدة 150 دقيقة على الأقل، على سبيل المثال، التنس الزوجي أو المشي السريع.

اتباع نظامًا غذائيًا جيدًا

هناك طريقة أخرى لإظهار الاهتمام بالقلب كل يوم وهي اتباع نظام غذائي صحي، وذلك لأن العديد من مكونات الطعام يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

اتباع نظام غذائي صحي للقلب يعني إضافة المزيد من الأشياء إلى طبق الطعام مثل الحبوب الكاملة والخضروات والبروتين الخالي من الدهون، هذا بجانب تجنب الدهون المتحولة، وكذلك استهلاك الدهون المشبعة والملح والسكر المكرر باعتدال.

الامتناع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين ضروري لحماية القلب، والتبغ يسبب الإدمان الشديد، والإقلاع عنه صعب: يحاول الشخص العادي سبع مرات قبل أن ينجح.

لا تشرب الكحول

التوقف عن تناول الكحول مهم للحفاظ على القلب في حالة جيدة، وقد ارتبط الإفراط في الشرب بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم واعتلال عضلة القلب وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

عدم تجاهل الأعراض غير العادية

في حين أن إجراء فحوصات منتظمة أمر مهم، فمن الضروري أيضًا الاستماع إلى الجسد

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية على الفور:

ضيق التنفس

تورم في الساقين

ألم في الصدر

تعب غير مبرر

تغير مفاجئ في القدرة على ممارسة التمارين الرياضية

خفقان القلب

ارتباك

دوخة

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