السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

انهيار عقار مكون من 3 طوابق في مدينة المنيا دون خسائر بشرية

انهيار عقار
انهيار عقار

 شهدت مدينة المنيا، انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون حدوث أي خسائر بشرية.

انهيار عقار مكون من 3 طوابق في مدينة المنيا دون خسائر بشرية 

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار منزل مكون من 3 طوابق بحي جنوب مدينة المنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق، مقام على مساحة 35 مترا، وخالي من السكان، دون حدوث أي أضرار بشرية.

 

لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط في المنيا 

 وتم فصل المرافق عن المنزل بمعرفة المختصين وتكليف لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط في المنيا لمعاينة المنزل وإعداد تقرير فنى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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