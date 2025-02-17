التحريات: جميع ضحايا عقار كرداسة المنهار عمال نظافة وخدمات بمول تجاري شهير في أكتوبر

عقار كرداسة منهار، كشف تحريات رجال مباحث الجيزة، أن جميع ضحايا عقار كرداسة المنهار صباح اليوم الإثنين عمال نظافة وخدمات بأحد المولات التجارية الشهيرة في منطقة أكتوبر.

وتابعت التحريات، أن الضحايا من محافظات؛ المنيا وسوهاج، وقدموا إلى الجيزة للعمل بشركة إلحاق عمالة والتي عينتهم بأحد المولات، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الانهيار يعود لانفجار أسطوانة بوتاجاز التي تسببت في وفاة 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال باقي الضحايا.

وتواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمبنى المنهار بشارع المحول بمديرية أمن الجيزة للوقوف على أسباب الحادث.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مكان الحادث وفي ظل ترقب الأهالي وذوي الضحايا، تبذل فرق الإنقاذ جهودًا مكثفة للعثور على أي ناجين محتملين، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين المنطقة ومنع التجمهر.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع ١٠ أشخاص، وإصابة 8 آخرين من سكانه، وتم نقل المصابين للمستشفى.

وذكر شهود عيان، أن انفجار أسطوانة غاز وراء سقوط العقار، ويكثف رجال المباحث بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

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