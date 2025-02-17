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حوادث

تفريغ الكاميرات بمحيط عقار كرداسة المنهار والبحث عن ناجين (صور)

انهيار عقار في كرداسة،فيتو
انهيار عقار في كرداسة،فيتو

تواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في  تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمبنى المنهار بشارع المحول بمديرية أمن الجيزة  للوقوف على أسباب الحادث.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مكان الحادث وفي ظل ترقب الأهالي وذوي الضحايا، تبذل فرق الإنقاذ جهودًا مكثفة للعثور على أي ناجين محتملين، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين المنطقة ومنع التجمهر.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع ١٠ أشخاص، وإصابة 8 آخرين من سكانه، وتم نقل المصابين للمستشفى.

وذكر شهود عيان، أن انفجار أسطوانة غاز وراء سقوط العقار، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

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البحث الجنائي بمديرية امن الجيزة أجهزة الأمن

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