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حوادث

مدير الحماية المدنية بالجيزة يتابع عملية انتشال ضحايا عقار كرداسة (صور)

انهيار عقار في كرداسة،
انهيار عقار في كرداسة، فيتو

انتقل مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة لموقع انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة، لمتابعة عمليات البحث عن الضحايا وانتشالهم من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة كرداسة، والذى أسفر عن مصرع  10 أشخاص، وإصابة 8 آخرون في الحادث المأساوي.

كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 10 جثامين حتى الآن، إلى جانب إنقاذ 8 مصابين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

بدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

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بمديرية امن الجيزة مركز كرداسة منطقة كرداسة

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