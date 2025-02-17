بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

يستمع رجال المباحث الجيزة إلى أقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار فى منطقة كرداسة والذي نتج عنه وفاة 10 أشخاص.

بالاسماء..الحصيلة النهائية فى انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

وضمت القائمة: محمود سيد حزين 25 سنة، ناجي سليمان محمود 25 سنة، هاني سامي عبد العزيز 22 سنة، رحيل حسين عطية 18 سنة، أحمد يحيى توفيق 30 سنة، عمر جابر عبدالمنعم 26 سنة، محمود جمعة دكروري 24 سنة، أشرف عمر فرغلي 39 سنة، سليمان ناجي سليمان 26 سنة، محمود أحمد خطاب 39 سنة، وتم نقلهم للمستشفى.



وانتهى رجال الحماية المدنية من عمليات البحث ورفع ركام العقار المتهار فى منطقة كرداسة والذي نتج عنه وفاة 10 اشخاص وإصابة 3 آخرين ونجا منه 6 مواطنين، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفي ويتم إجراء معاينة للعقارات المجاورة له.

وكشفت المعاينة النهائية لموقع انهيار عقار في كرداسة، أن المنزل المنهار على مساحة 150 مترا مكون من 3 طوابق والانفجار وقع فىي الطابق الثاني العلوي بسبب تسرب غاز ونتج عنه وفاة 10 أشخاص تم استخراجهم بالكامل من الجزء الخلفي للمنزل وأصيب 3 آخرين، فيما نجا من المنزل 6 مواطنين تركوا المنزل أثناء حدوث الانفجار.

وأضافت المعاينة لموقع انهيار المنزل، أن رجال الحماية المدنية سارعوا إلى المكان بمجرد تلقى البلاغ وتم استخراج المتوفين بنجاح وتتم إجراء عمليات معاينة للمنازل المجاورة لموقع الانهيار فيما انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث للعمل على كشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وارتفع عدد المتوفين لـ 10 أشخاص أثر حادث انهيار منزل فى منطقة كرداسة ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات رفع الركام.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع أشخاص، وإصابة آخرين من سكانه.

وذكر شهود عيان، أن انفجار غازي وراء سقوط العقار، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب انهيار العقار، وتم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق

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