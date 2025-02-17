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حوادث

مكون من 3 طوابق، تفاصيل معاينة موقع انهيار عقار كرداسة (صور)

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

 كشفت المعاينة الأولية لموقع انهيار عقار فى كرداسة، أن المنزل المنهار على مساحة 150 مترا مكون من 3 طوابق والانفجار وقع فى الطابق الثاني العلوى بسبب تسرب غاز.

 

وأفادت المعاينة أن الحادث نتج عنه وفاة 10 أشخاص تم استخراجهم بالكامل من الجزء الخلفي للمنزل وأصيب 3 آخرين فيما نجى من المنزل 6 مواطنين تركوا المنزل أثناء حدوث الانفجار، وتتم إجراء عمليات معاينة للمنازل المجاورة لموقع الانهيار.

 

وانتقل مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة لموقع انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة، لمتابعة عمليات البحث عن الضحايا وانتشالهم من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة كرداسة، والذى أسفر عن مصرع  10 أشخاص، وإصابة 8 آخرون في الحادث المأساوي.

كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 10 جثامين حتى الآن، إلى جانب إنقاذ 8 مصابين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

بدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

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كرداسة منطقة كرداسة أمن الجيزة

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