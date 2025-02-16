الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في قرية العفادرة بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شهدت قرية العفادرة بمركز  شرطة ساحل سليم، اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية قائمين على إدارة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية.

 

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في قرية العفادرة ساحل سليم


وقال شهود عيان، بأن  قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط تشهد منذ عدة ساعات تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة  ومسجلين خطر مطلوبين  علي ذمة قضايا.

من جانبه قال مصدر أمني، إن فريق من البلاك كوبرا وصل إلى القرية بعد تبادل لاطلاق النيران مع عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

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وأكد المصدر بأن الوضع الأمني تحت السيطرة ووصلت وحدة البلاك كوبرا المختصة بتنفيذ المهام الخطرة، إلى قرية العفادرة في منطقة ساحل سليم، حيث قامت بمحاصرة مسجل خطر يدعى "م. م" ومعاونيه وجار أعمال السيطرة وضبطهم بعد تضييق الحصار عليهم.

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