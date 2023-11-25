قد تؤدي إلى جلطات بالدم، أعراض ومضاعفات الدوالي

تعد الدوالي أوعية دموية منتفخة تظهر تحت سطح الجلد مباشرة في الجزء السفلي من الجسم، وعندما تكون جدران الأوردة ضعيفة والصمامات لا تعمل بشكل صحيح فإن الدم يعود إلى الوريد ويؤدي هذا إلى الانتفاخات الزرقاء والأرجوانية التي قد يراها المريض على ساقيه أو قدميه أو كاحليه، ويمكن أن تنجح العديد من خيارات العلاج، ولكن يمكن أن تعود الدوالي.

الدوالى، فيتو

ما هي الدوالي؟

الدوالي عبارة عن أوعية دموية منتفخة وملتوية تنتفخ تحت سطح الجلد مباشرةً وتظهر هذه الانتفاخات الزرقاء أو الأرجوانية عادةً في الساق والقدم والكاحل، ويمكن أن تكون مؤلمة أو مثيرة للحكة، والأوردة العنكبوتية، التي قد تحيط بالدوالي، هي خطوط حمراء أو أرجوانية صغيرة تظهر بالقرب من سطح الجلد، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

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وعلى الرغم من أنها يمكن أن تكون قبيحة وغير مريحة، إلا أن الدوالي ليست خطيرة بالنسبة لمعظم الناس، وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدي الدوالي الشديدة إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل جلطات الدم ويمكن تخفيف معظم أعراض الدوالي في المنزل أو يمكن للطبيب تعلاجها بالحقن أو العلاج بالليزر أو الجراحة.

ما هو الفرق بين الدوالي والأوردة العنكبوتية؟

وتعد الدوالي والأوردة العنكبوتية نوعين من الأمراض الوريدية، لكن شكلهما مختلف، الأوردة العنكبوتية أصغر وأرق من الدوالي وهي تشبه شبكات العنكبوت الحمراء أو الزرقاء أو أغصان شجرة، وتكون قريبة من سطح الجلد.

الأوردة العنكبوتية ليست مؤلمة عادة، ويمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم، وغالبًا ما تكون خلف الركبة أو على القدم أو على الوجه، وتظهر الدوالي عادة على القدم والساق.

الاكثر عرضة للاصابة بالدوالي

ويمكن لأي شخص أن يصاب بالدوالي وتوجد عوامل معينة تزيد من فرص الإصابة بالدوالي، بما في ذلك:

العمر: بسبب عملية الشيخوخة، لا تعمل جدران وصمامات الأوردة بشكل جيد كما كانت في السابق وتفقد الأوردة مرونتها وتتصلب.

الجنس: يمكن للهرمونات الأنثوية أن تسمح لجدران الأوردة بالتمدد، والنساء الحوامل، اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل أو يمرن بفترة انقطاع الطمث، أكثر عرضة للإصابة بالدوالي بسبب التغيرات في مستويات الهرمونات.

التاريخ العائلي: يمكن أن تكون هذه الحالة وراثية (تسري في العائلات).

نمط الحياة: يؤدي الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة إلى انخفاض الدورة الدموية وارتداء الملابس المقيدة، مثل المشدات أو السراويل ذات أحزمة الخصر الضيقة يمكن أن يقلل من تدفق الدم.

الصحة العامة: تؤدي بعض الحالات الصحية، مثل الإمساك الشديد أو بعض الأورام، إلى زيادة الضغط في الأوردة.

التدخين: الأشخاص الذين يستخدمون منتجات التبغ هم أكثر عرضة للإصابة بالدوالي.

الدوالى، فيتو

ما هي أعراض الدوالي؟

العلامة الأكثر شهرة للدوالي هي وجود وريد عقدي أزرق أو أرجواني تحت سطح الجلد مباشرة، وتشمل الأعراض ما يلي:

الأوردة المنتفخة: غالبًا ما تكون الأوردة الملتوية والمتورمة والشبيهة بالحبل زرقاء أو أرجوانية، وتظهر مباشرة تحت سطح الجلد على الساق والكاحلين والقدمين، ويمكنهم التطور في مجموعات وقد تظهر خطوط حمراء أو زرقاء صغيرة (أوردة عنكبوتية) في مكان قريب.

الأرجل الثقيلة: قد تشعر عضلات الساق بالتعب أو الثقل أو التباطؤ، خاصة بعد النشاط البدني.

الحكة: قد تسبب الحكة المنطقة المحيطة بالدوالي.

الألم: قد تكون الساقين مؤلمة، خاصة خلف الركبتين وقد يكون لدي المريض تشنجات العضلات.

التورم: يمكن أن تتورم الساق والكاحل والقدم وتشعر بالخفقان.

تغير لون الجلد وتقرحاته: إذا تركت الدوالي دون علاج، فقد تتسبب في تغير لون الجلد إلى اللون البني ويمكن أن تسبب الدوالي الشديدة تقرحات وريدي على جلدك