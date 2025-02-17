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ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قالت فيفيان ويلسون، ابنة إيلون ماسك، إنها علمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن لديها أخا جديدا غير شقيق، وذلك بعد انتشار أنباء عن إنجاب والدها طفله الثالث عشر.  

أبناء إيلون ماسك 

في مقطع فيديو عبر "تيك توك"، أوضحت فيفان ويلسون، 21 عاما، أنها اكتشفت الخبر من خلال منشور على Reddit، حيث زعمت المؤلفة آشلي سانت كلير أنها أنجبت طفلا من ماسك.

وأضافت مازحة: "إذا حصلت على خمسة سنتات في كل مرة اكتشفت فيها أن لدي أخوة غير أشقاء عبر Reddit، فسيكون لدي سنتان فقط... لكنه أمر غريب أن يحدث ذلك مرتين، أليس كذلك؟".  

 

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وكانت فيفان ويلسون قد أعلنت عن تحولها الجنسي في عام 2022، وغيرت اسمها لاحقًا للتخلي عن لقب والدها. وفي منشور آخر، تطرقت إلى واقعة سابقة اكتشفت فيها وجود أخ آخر بالطريقة نفسها.

  إيلون ماسك، البالغ من العمر 53 عاما، هو أب لـ13 طفلا من أربع نساء مختلفات على مدار 20 عاما. فقد أنجب أول أطفاله، نيفادا، عام 2002 من زوجته السابقة جوستين ويلسون، لكنه توفي في عمر 10 أسابيع. وأنجب منها لاحقا خمسة أطفال آخرين: التوأمين فيفيان وجريفين، وثلاثة توائم هم كاي وساكسون وداميان.  

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إيلون ماسك أبناء إيلون ماسك Reddit

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