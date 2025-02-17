حصاد مجلس هاني أبو ريدة في أول 65 يوما باتحاد الكرة.. صرف مستحقات الحكام المتأخرة.. إقالة ميكالي وتوفير الدولارات.. تشكيل لجنة فنية وتنظيم ورش عمل لتطوير المدربين

نجح مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، خلال فترة وجيزة في اتخاذ العديد من القرارات، التي نالت إشادة واستحسان خبراء وجماهير كرة القدم المصرية.

واستطاع هاني أبو ريدة ومجلسه الجديد في إعادة ترتيب الأمور داخل اتحاد الكرة، بعدما ورث تركة ثقيلة من مجلس الجبلاية السابق، الذي أدار شئون الكرة المصرية قرابة ثلاث سنوات، وصفها جميع المتابعين بأنها كانت الأسوأ في تاريخ اتحاد الكرة، لما شهدته لإخفاقات فنية على مستوى المنتخبات الوطنية، فضلا عن أزمات إدارية وكوارث تحكيمية، كانت حديث الشارع الرياضي طوال فترة ولاية المجلس، حتى أن الإعلام الرياضي في مصر طالب برحيل المجلس قبل نهاية مدته أكثر من مرة.

في العاشر من ديسمبر الماضي حسمت قائمة هاني أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية، وفي اليوم التالي مباشرة 11 ديسمبر عقد مجلس أبو ريدة أول اجتماع رسمي له، واتخذا الكثير من القرارات الهامة والعاجلة، كان أبرزها إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة وجيه أحمد لتسيير شئون لجنة الحكام لحين التعاقد مع خبير أجنبي لتطوير منظومة التحكيم.

هاني أبو ريدة، فيتو

صرف مستحقات الحكام وزيادة بدلاتهم

وفي ثاني اجتماعاته بدأ هاني أبو ريدة وأعضاء مجلسه، في اتخاذ مجموعة من القرارات التي تتعلق بتصحيح مسار كرة القدم المصرية، كان أبرزها صرف جميع المستحقات المتأخرة للحكام من السنوات الماضية والتي بلغت في مجملها 9 ملايين جنيه، ولم يكتفِ المجلس بهذا القرار بل قرر زيادة بدلات الحكام والمراقبين في جميع المسابقات، وهو القرار الذي أسعد قضاة الملاعب بشكل كبير وساعدهم على التركيز بشكل أفضل في إدارة المباريات.

روجيرو ميكالي، فيتو

إقالة ميكالي وتوفير ألاف الدولارات

ومن بين القرارات المهمة والسريعة التي اتخذها مجلس أبو ريدة في ثاني جلساته، توجيه الشكر للبرازيلي روجيرو ميكالي وجهازه المعاون، وتصعيد المدرب الوطني أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب 2007 لتولي مهمة تدريب منتخب الشباب مواليد 2005 بدلا من الخواجة.

قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتوجيه الشكر للبرازيلي ميكالي، جاء لأسباب مالية وليست فنية، خاصة أن الخواجة كان يتقاضى راتبا شهريا يقدر بـ90 ألف دولار، ما يعادل 4,5 مليون جنيه مصري، في حين أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول يتقاضى مليون جنيه، لذلك لاقى قرار مجلس الجبلاية ارتياحا كبيرا داخل الشارع الرياضي في مصر، في ظل قلة الموارد المالية للاتحاد وخاصة الدولار.

اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو

تشكيل لجنة فنية برئاسة حسن شحاتة

من بين القرارات المهمة التي اتخذها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بشكل عاجل، كان متمثلا في تشكيل اللجنة الفنية للاتحاد برئاسة حسن شحاتة وعضوية قامات فنية كبيرة مثل محسن صالح وعلي أبوجريشة وحلمي طولان وحسن فريد ومحمد عمر وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا، والمدير الفني للاتحاد بصفته.

وتمثلت مهام اللجنة الفنية باتحاد الكرة في وضع استراتيجية مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات المختلفة، وتقديم المشورة في كل ما يتعلق بالنواحي الفنية للكرة المصرية وتطوير المسابقات بالدرجات المختلفة وكافة المراحل السنية للمواسم المقبلة.

اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو

كما تقوم اللجنة بوضع معايير الاختيار للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وصياغة خطة لتأهيل جميع عناصر المنظومة الكروية الفنية والإدارية، وإعداد وتأهيل المدربين وإيفادهم للمشاركة في معايشات خارجية لدى هيئات رياضية تساهم في ثقل خبراتهم التدريبية، والاهتمام بالاعداد والتأهيل النفسي للاعبين.

كما تهتم اللجنة الفنية بموضوع ( التسنين ) وعمل إتفاقات خارجية تضمن عدم حدوثه، إلى الاهتمام بالاعداد والتجهيز لمنتخبي 2005 و3008 لقرب موعد إتبارطهما ببطولتي أمم إفريقيا للشباب والناشئين.

ورشة تطوير الحكام في اتحاد الكرة، فيتو

تنظيم ورش عمل لتطوير المدربين والحكام

وكان هاني أبو ريدة وأعضاء مجلسه حريصون وبشكل عاجل على تنظيم ورش عمل لتطوير مستوى المدربين وتفعيل مشروع إكتشاف المواهب في الكرة المصرية بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم واستيفان مارتينز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تختص باكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات، كما قام المجلس بتنظيم ورشة عمل للحكام يوم ٨ فبراير الماضي بحضور ماسيمو بوساكا رئيس لجنة تطوير التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

أوسكار رويز المرشح لرئاسة لجنة الحكام، فيتو

أرسين فينجر يدشن مشروع اكتشاف المواهب في مصر، فيتو

الاتفاق مع الكولومبي أوسكار رويز لترأس لجنة الحكام

وتنفيذا لوعده لأندية الدوري الممتاز، اتفق هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مع الخبير الكولومبي أوسكار جوليان رويز، لتولي رئاسة لجنة الحكام بالجبلاية خلال المرحلة المقبلة، وأن إختيار الخبير الكولومبي جاء بتوصية من ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة تطوير الحكام في فيفا".

وأن إختيار أوسكار جاء من بين خمسة أسماء أجرى معهم أبو ريدة مقابلات لاختيار الأفضل بينهم، ليقرر في النهاية تعيين الكولومبي رئيسا للجنة نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة حيث يعمل خبيرا ومحاضرا للحكام في فيفا، إلا أنه لم يعلن عن القرار بشكل رسمي لسبب غير معلوم.

منتخب الناشئين، فيتو

توفير برنامج إعداد قوي لمنتخبي الشباب والناشئين

استغل هاني أبو ريدة علاقته القوية برؤساء الاتحاد الأهلية في القارة السمراء، في توفير مباريات ودية قوية لمنتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008، من أجل تجهيز الفريقين بشكل لائق قبل مشاركتهما في بطولتي أمم إفريقيا تحت 20 سنة بكوت ديفوار وتحت 17 سنة بالمغرب خلال شهر مارس وأبريل المقبلين.

أبو ريدة مع السفير الفرنسي، فيتو

توقيع بروتوكول مع السفير الفرنسي لتطوير الكرة النسائية

وقع هاني أبو ريدة في الثاني من فبراير الجاري، بروتوكول تعاون مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية، يهدف إلى التعاون بين الطرفين من أجل تطويرالكرة النسائية المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر لضمان النهوض بها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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