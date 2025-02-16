كارثة في اتحاد الكرة، عودة لاعبي منتخب 2008 أبطال واقعة التزوير للمشاركة مع أنديتهم (مستندات)

شهدت أروقة اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية كارثة جديدة، وبالتحديد يوم الخميس الماضي 13 فبراير، بعدما قامت إدارة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت بإرسال خطابات رسمية إلى أندية: الزمالك وسموحة والإسماعيلي والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندري وحرس الحدود، تخطرها بموافقة اللجنة الطبية في اتحاد الكرة برئاسة محمد أبو العلا، على إشراك لاعبي منتخب الناشئين مواليد 2008 وعددهم 9 لاعبين بالمشاركة في مباريات دوري الجمهورية لنفس المرحلة السنية، على الرغم من تبوت واقعة التسنين في حقهم في شهر أكتوبر الماضي، وهو ما أكده علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة في تصريحات رسمية، وترتب عليه استبعاد هؤلاء اللاعبين من منتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت في المغرب.

وجاء في فحوى الخطابات التي أرسلتها إدارة المسابقات باتحاد الكرة للأندية المذكورة، أنه بعد الإطلاع على الأشعات والتقارير اللازمة، وافقت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة برئاسة محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، على السماح للاعبي منتخب الناشئين مواليد 2008، ممن ثبتت في حقهم واقعة التزوير في أعمارهم بالمشاركة مع أنديتهم في مباريات دوري الجمهورية في المرحلة السنية الطبيعية تحت 17 سنة لمواليد 2008.. وعددهم 9 لاعبين هم:

- الزمالك – عمر ياسر ومحمد إيهاب

- سموحة – عمرو تامر

- حرس الحدود – عبد التواب سيد

- إنبي – عبد الرحمن نصير

- الإسماعيلي – زياد شاكر

- المقاولون العرب – محمد طارق

- الاتحاد السكندري – محمد جابر وعاصم جمال

جاءت هذه الخطوة من جانب إدارة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت، وإرسال الخطابات السابقة للأندية، والسماح لها بإشراك لاعبين ثبت في حقهم واقعة التزوير في الأعمار، بإعتراف اتحاد الكرة نفسه، وإتخاذ قرار بإستبعادهم من منتخب الناشئين مواليد 2008، أثار عدد من التساؤلات، على النحو التالي:

- كيف تقوم إدارة المسابقات بمخاطبة الأندية وتسمح لها بمشاركة لاعبين سبق التأكد من تزور أعمارهم بعض إخضاعهم لكشف الأسورة في مستشفيات وزارة الصحة، وإعلان اتحاد الكرة نفسه أن هناك 9 لاعبين ثبت إرتكابهم مخالفة التزوير في أعمارهم، ما أدى لإستبعادهم من منتخب مواليد 2008

- معلوم للقاصي والداني أن علاء نبيل المدير الفني الحالي لاتحاد الكرة المصري، أول من تصدى بقوة لظاهرة السنين والتلاعب في أعمار اللاعبين التي تنتشر بقوة داخل قطاعات الناشئين في أكبر الأندية المصرية، ما يهدد مستقبل الكرة المصرية ويضر بمصلحة المنتخبات الوطنية.. وقد دخل علاء نبيل بالفعل في صدام عنيف مع مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام بسبب ملف التسنين، وأصر المدير الفني لاتحاد الكرة على استبعاد هؤلاء اللاعبين من منتخب الناشئين، كما هدد أنديتهم بأن هناك عقوبات قاسية تنتظر هذه الأندية حال قامت بإشراك هؤلاء اللاعبين في المباريات الرسمية المحلية سواء في دوري الجمهورية أو دوري المناطق

سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات، فيتو

- وهنا يطرح سؤال أخر، ما علاقة الثنائي محمد أبو العلا رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات بإتخاذ قرار بهذه الخطورة، خاصة أن اتحاد الكرة نفسه وعلى لسان مديره الفني أكد في تصريحات علنية في أكتوبر الماضي، أن هناك 9 لاعبين ثبت في حقهم إرتكاب واقعة التزوير وإستبعادهم رسميا من منتخب الناشئين

- وهناك سؤال أكثر أهمية هل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على علم بهذا القرار، وهل تم إرسال الخطابات إلى الأندية بعلم المجلس، وهل المدير الفني علاء نبيل الذي تصدى لظاهرة التسنين بكل قوة وأكد عزمه على الإستمرار في محاربة الظاهرة حتى القضاء عليها تماما على دراية بهذه الخطابات، وماذا هو فاعل إذا كانت هذه الخطابات قد تم إرسالها للأندية دون علمه

- وهل يوافق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على مشاركة لاعبين ثبت في حقهم، إرتكاب مخالفة التزوير في المباريات الرسمية، وماذا سيكون مصير هذه المسابقات المحلية، إذا ما قررت الأندية المنافسة للأندية السبعة الثابت في حق لاعبيها واقعة التزوير، التقدم بشكوى وإحتساب النتائج لصالحها نتيجة إشراك هذا اللاعب المزور أو ذاك في المباريات رغم ثبوت واقعة التزوير في حقهم، وهو ما من شأنه أو يفسد العلاقات بين الأندية المتنافسة في دوري مواليد 2008

محمد أبو العلا طبيب نتخب مصر الوطني، فيتو

- وهناك سؤال لاتحاد الكرة، كيف يتم حرمان المنتخب الوطني للناشئين من 9 لاعبين بعد تأكد تورطهم في التلاعب بأعمارهم وهو الذي ينتظر بضعة أسابيع للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، ثم يتم مكافأة هؤلاء اللاعبين بالسماح بمشاركتهم في الدوري المحلي لنفس المرحلة السنية مواليد 2008 وكأن شيئًا لم يكن

كلها أسئلة مشروعة ومنطقية تنتظر الإجابة عليها من قبل مسئولي اتحاد الكرة، خاصة المجلس الجديد الذي أشاد به الجميع بعد قراراته السريعة والعاجلة لتصحيح مسار كرة القدم المصرية، وإصلاح البيت من الداخل والتصدي لكل الظواهر السلبية التي أضرت الكرة المصرية كثيرا في السنوات الماضية

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