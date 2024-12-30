اتحاد الكرة يسدد 9 ملايين جنيه من مستحقات الحكام

اتحاد الكرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة صرف مستحقات الحكام المتأخرة ،وفقا للكشوفات التي أعدها جيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام الخاصة بمستحقات الحكام، بداية من القسم الأول والقسمين الثاني والثالث للدوري، ومسابقات المراحل السنية المختلفة، والكرة النسائية والصالات

صرف 9 ملايين جنيه للحكام

وعلمت فيتو أن هاني أبو ريدة سلم مسئولي لجنة الحكام شيك بقيمة 9 ملايين جنيه، على أن يتم توزيع المبلغ على لجان الحكام بجميع فروع الاتحاد بداية من الأربعاء والخميس المقبلين، للتسهيل على الحكام في صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن، والتي تبلغ حوالي 9 ملايين جنيه.

وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، فيتو

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة أصدر توجيهاته للجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن وجيه أحمد وتحديدا للكابتن جيمس حنا المدير المالي للجنة بإعداد كامل لمستحقات الحكام فور توليه مسئولية إدارة الاتحاد.

مجلس اتحاد الكرة يقرر زيادة بدلات الحكام

وقرر مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الماضي رفع بدلات الحكام بداية من قسمها الأول وحتي الأقسام الأخري وحتي نهاية بالناشئين والكرة النسائية وكما اقر اتحاد الكرة بتحمل اتحاد الكرة بجميع بدلات الحكام حتي الناشئين والفرق الاولي عدا القسم الاول الدوري الممتاز

كما أكد مجلس إدارة الاتحاد علي أهمية التطوير المثمر في منظومة التحكيم المصري وأهمية الحرص الكامل على الحكم المصري، والعمل علي صرف المستحقات بصفة دورية ومستمرة دون تأخير.

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