الكرة النسائية، مودرن سبورت يهزم بيراميدز برباعية نظيفة

الكرة النسائية، فاز فريق مودرن سبورت للكرة النسائية على فريق نادي بيراميدز بأربعة اهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالدوري الممتاز للسيدات.

مباراة مودرن سبورت وبيراميدز

أحرز أهداف فريق مودرن سبورت أمل سامح وصامويل "هدفين" وهيام عبد الحفيظ.

ويستعد فريق مودرن سبورت للكرة النسائية لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم الأحد المقبل.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومودرن سبورت يوم الأحد المقبل بالجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز

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