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رياضة

أرسين فينجر يلتقط الصور التذكارية مع أبوريدة ومدربي الرخصة A

أرسين فينجر يلتقط
أرسين فينجر يلتقط الصور التذكارية مع أبوريدة

اتحاد الكرة، حرص الفرنسي أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”على التقاط الصور التذكارية مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة والمدربين الحاصلين على رخصة A، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى يعقد بعد قليل بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، بمناسبة زيارة الفرنسي أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم للقاهرة، يلتقي خلاله الأخير مع وسائل الإعلام المختلفة. 

 حضر المؤتمر الصحفي هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وجه الدعوة لفينجر لزيارة القاهرة لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.

 

مجلس أبو ريدة يضع برنامج طموح لتطوير الكرة المصرية

 ومنذ توليه مسئولية إدارة اتحاد الكرة في العاشر من ديسمبر الماضي، أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه وأعضاء مجلسه يملكون برنامج طموح للارتقاء بكرة القدم المصرية وإعادة المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية لمنصات التتويج على المستويين القاري الإقليمي. 

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

تطوير منظومة التحكيم 

 كما صرح أبو ريدة في العديد من المناسبات أن تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى قضاة الملاعب يمثل أولوية قصوى لمجلسه، للقضاء على الأخطاء التحكيمية التي شكلت صداعا كبيرا لكل أطراف المنظومة الكروية وهددت استقرار المسابقات المحلية، لاسيما مسابقة الدوري الممتاز.

 

صرف مستحقات الحكام المتأخرة

 وكانت أولى خطوات مجلس هاني أبو ريدة لإصلاح منظومة التحكيم، هو صرف كافة المستحقات المتأخرة للحكام من المواسم السابقة حتى شهر يناير الماضي، ما ترك حالة من السعادة والاطمئنان لدى قضاة الملاعب بدأ ينعكس بالإيجاب على مستواهم الفني داخل الملعب ما ساعد على تراجع نسبة الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري الممتاز. 

 

تطوير مستوى المدربين

 ويعكف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على تجهيز خطة للارتقاء بمستوى مدربي كرة القدم المصرية، عبر إيفادهم الي أوروبا لعمل معايشات في الأندية الأوروبية، إلى جانب استقدام خبراء ومحاضرين عالميين لإلقاء محاضرات علي المربين المصريين لتطوير مستواهم واطلاعهم على أحدث طرق التدريب المطبقة في الدوريات الكبرى في العالم. 

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اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم أرسين فينجر هاني ابو ريدة مشروع اكتشاف المواهب الفيفا

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