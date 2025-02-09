الكولومبي أوسكار رويز يقترب من رئاسة لجنة الحكام

كشفت مصادر مقربة من هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن الأخير اتفق مع الخبير العالمي الكولومبي أوسكار جوليان رويز، لتولي رئاسة لجنة الحكام بالجبلاية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد هاني أبو ريدة منذ ما يقرب من شهر، أنه ينتظر الاجتماع مع السويسري ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة الحكام في فيفا، الذي حضر إلى مصر أمس 8 فبراير الجاري، للاستقرار على اسم رئيس لجنة الحكام الجديد، والإعلان عنه قبل يوم 10 فبراير الجاري.

بوساكا يرشح جوليان رويز لرئاسة لجنة الحكام

وقال مصدر مقرب من هاني أبو ريدة في تصريحات صحفية: "جاء اختيار الكولومبي بتوصية من بوساكا، رئيس لجنة الحكام في فيفا".

وأضاف: "استقر هاني أبو ريدة، على اختيار رئيس لجنة الحكام الجديد من أصل 5 أسماء أجرى معهم مقابلات لاختيار الأفضل بينهم".

وأتم: "وقرر أبو ريدة تعيين رويز نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة حيث يعمل خبيرا ومحاضرا للحكام في فيفا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.