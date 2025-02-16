الولايات المتحدة الأمريكية تشيد بجهود خفر السواحل اليمني بعد ضبطه شحنة أسلحة إيرانية

أشادت القيادة الوسطى الأمريكية بتمكن خفر السواحل اليمني من اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متطورة ومسيرات ومعدات اتصال كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

اعتراض خفر السواحل اليمني شحنة أسلحة إيرانية متطورة ومسيرات

وقالت القيادة الوسطى في منشور: "اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شراعية في جنوب البحر الأحمر كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، ويقال إنها كانت قادمة من إيران".

قارب يحمل حاوية بطول 40 قدما يحتوي علي معدات عسكرية نوعية

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، أفادت بأن القارب كان يحمل حاوية بطول 40 قدما تحتوي على معدات عسكرية نوعية من هياكل صواريخ كروز، ومحركات نفاثة تستخدم في صواريخ كروز والطائرات الانتحارية بدون طيار، وطائرات استطلاع بدون طيار، بالإضافة إلى رادارات بحرية ونظام تشويش حديث ومنظومة.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية نوعية أثناء محاولة تهريبها للحوثيين على متن قارب شراعي.

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