الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

بسبب خطة التهجير، جماعة الحوثي تهدد أمريكا وإسرائيل

عبدالملك الحوثي،
عبدالملك الحوثي، فيتو

 هدد زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي، الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتلال الإسرائيلي بسبب خطة تهجير أهالي غزة.

وقال الحوثي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “سنتدخل بالقصف الصاروخي والعمليات البحرية إذا نفذت أمريكا وإسرائيل خطة التهجير بالقوة”.

 

جماعة الحوثي تهدد أمريكا وإسرائيل 

 ومنذ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أكدت جماعة الحوثي استعدادها لدعم مصر والأردن لمواجهة مخططات التهجير.

وأعلنت مصر رفضها القطاع لخطط ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتحويل القطاع إلى ريفيرا الشرق الأوسط كما يزعم.

 

قمة عربية طارئة في القاهرة 

وأكدت مصر على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ومن المقرر عقد قمة عربية طارئة في القاهرة بشأن القضية الفلسطينية ومخططات ترامب لتهجير الفلسطينيين، وأكدت مصر أن لديها خطة لإعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين.

 

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جماعة الحوثى أمريكا إسرائيل ترامب غزة تهجير الفلسطينيين

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