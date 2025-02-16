الأحد 16 فبراير 2025
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الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

قطة، فيتو
قطة، فيتو

تستضيف الكويت مسابقة أجمل قطة، والتى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، وتهدف لنشر الوعى بتربية الحيوانات الأليفة.

 

مسابقة جمال القطط فى الكويت

وقال عضو نادي القطط الكويتي شيماء الحامدي، أن عدد القطط المسجلة في مسابقة جمال القطط لهذا العام بلغ 103 قطط من داخل وخارج الكويت.

 

وأضافت في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، أن المسابقة تم تنظيمها في مجمع البوليفارد في منطقة السالمية، وهي حدث سنوي يجمع محبي ومربي القطط، حيث يتنافس المشاركون على الفوز بلقب أجمل قطة، وسيتم إعلان النتائج بعد شهر.

 

نادي القطط الكويتي يعلن مواصفات أجمل قطة

وأضافت عضو نادي القطط الكويتي، أن المسابقة تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وتهدف إلى نشر الوعي والثقافة لتربية الحيونات الأليفة والاحتفاء بجمال وتنوع سلالات القطط، وتعزيز الوعي بالعناية بها، وتشجيع التفاعل الإيجابي بين محبي الحيوانات الأليفة. كما تسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الرفق بالحيوان وتوفير بيئة صحية وسعيدة للقطط، سواء في المنازل أو الملاجئ. من خلال هذه الفعالية، نأمل في خلق منصة تجمع عشاق القطط وتبرز مهاراتها وصفاتها الفريدة بطريقة ممتعة وشيقة.

 

وحول طريقة اختيار مواصفات جمال القطط قالت، إن "الاختيار يعتمد على معايير تختلف حسب السلالة، ولكن بشكل عام، يتم تقييم الجمال وفقًا لتناسق الجسم، والوجه والأذنين، وتناسب حجم الرأس، والحالة الصحية العامة، ومرونة نوع الفراء وكثافته ونظافته، مع تقييم طول الفراء حسب السلالة "قصير، متوسط، طويل"، فضلًا عن العيون من حيث اللون، والشكل، والحجم، والوضوح، حيث يُفضل أن تكون العيون مشرقة وخالية من أي التهابات.

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الكويت أجمل قطة نادي القطط الكويتي

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