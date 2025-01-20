قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

تسببت قطة بالصين، في كارثة لمالكتها عندما ضغطت عن طريق الخطأ زرًّا في لوحة مفاتيح الحاسوب الشخصي، أرسلت بموجبه استقالة الشابة دون رغبتها.

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها في الصين

وبجانب وظيفتها، خسرت الشابة الصينية بسبب تلك الاستقالة، مكافأتها المالية السنوية التي تنتظرها مع اقتراب موعد رأس السنة الصينية.

وكانت القطة تلهو قرب الحاسب الشخصي للفتاة، البالغة من العمر 25 عامًا، عندما ضغطت على أحد أزرار المفاتيح في الحاسوب الذي أعدت فيه مالكته مسودة طلب استقالة سابقًا، لكنها تراجعت عن إرساله.

وكتبت الشابة، التي تعيش في مدينة "تشونغتشينغ" بوسط الصين، مسودة استقالتها في الـ5 من يناير الجاري، لكنها لم ترسلها إلى صاحب العمل؛ لأنها كانت مترددة في اتخاذ القرار النهائي.

وحاولت الموظفة إنقاذ الموقف بالاتصال بمديرها وإخباره بأن القطة هي من أرسلت الرسالة، لكنه تجاهل طلبها. لتخسر وظيفتها ومكافأتها السنوية.

وقالت صحيفة "South China Morning Post" إن الشابة كانت بحاجة إلى المال وخاصةً لتغطية نفقات رعاية 9 قطط في منزلها.

لكن إحدى تلك القطط لم تقدر تلك الظروف، وحسمت أمر استقالة مالكتها المترددة، دون التفكير بعواقب القرار.

وقالت الشابة التي نشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع توثيق كاميرا المراقبة للحظة ضغط زر لوحة المفاتيح، إنها تخطط للبحث عن وظيفة جديدة بعد عيد الربيع القادم، لأنها بحاجة لإطعام قططها.

بينما تنوعت الردود التي تلقتها حول الحادثة الغريبة، وبينها اتهام أحد المدونين عن طريق المزاح، للقطة بأنها قدمت خدمة للشركة بعد أن وفرت عليها مكافأة نهاية الخدمة.

مهرجان الربيع في الصين

يشار إلى أن عيد "تشونجتشيه"، أو مهرجان الربيع (رأس السنة الصينية)، يصادف هذا العام في الـ29 من يناير، وهو الوقت الذي تمنح فيه العديد من الشركات الصينية موظفيها مكافآت سنوية في إطار الاحتفالات في البلاد.

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