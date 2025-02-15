تفاصيل مرض الخطيب الذي أبعده عن المشهد الرياضي بالنادي الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه المذاع على قناة الأهلي، أن الخطيب يعاني منذ مدة من آلام في الظهر والقدم، إضافة إلى مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ.

كما قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الاحتفالية الكبرى التي يقيمها النادي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، إنه عانى من ظروف صحية، مؤكدًا أنه سافر للعلاج خارج مصر وعند عودته أخبر زملاءه أنه يحتاج إلى إجازة طويلة نظرًا لظروفه.

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل مرض محمود الخطيب، وما هي الأمراض التي تسبب مشاكل في الشعيرات الدموية بالمخ، أو الأوعية الدموية الدماغية.

الأوعية الدموية الدماغية

مرض الأوعية الدموية الدماغية هو مصطلح للحالات التي تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ، وتشمل الحالات السكتة الدماغية وتمدد الأوعية الدموية في الدماغ ونزيف الدماغ ومرض الشريان السباتي، هذه الحالات هي حالات طبية طارئة وتحتاج إلى علاج سريع، مثل الأدوية والجراحة، وعلى الرغم من أن الإعاقة أو الوفاة قد تحدث، إلا أن بعض الأشخاص يتعافون تمامًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما الأوعية الدموية التي تؤثر عليها أمراض الأوعية الدموية الدماغية؟

يمكن أن تؤثر أمراض الأوعية الدموية الدماغية على كل من الشرايين والأوردة، وتشمل الأوعية الدموية الدماغية الأكثر تأثرًا والتي تزود الدماغ بالدم ما يلي:

الشرايين السباتية: تمتد هذه الأوعية الدموية على طول مقدمة الرقبة، لدى غالبية الناس شريان سباتي على اليمين وشريان واحد على اليسار.

الشرايين الفقارية: تمتد هذه الأوعية الدموية على طول مؤخرة الرقبة، لدى غالبية الناس شريان فقري على اليمين وشريان واحد على اليسار.

أنواع أمراض الأوعية الدموية الدماغية

السكتة الدماغية هي النوع الأكثر شيوعًا من أمراض الأوعية الدموية الدماغية، وتشمل الأنواع الأخرى من أمراض الأوعية الدموية الدماغية، على سبيل المثال لا الحصر:

تشوهات الشرايين الوريدية (AVM).

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

نزيف الدماغ، النزف (نزيف داخل الجمجمة).

مرض الشريان السباتي (تضيق الشريان السباتي).

تشريح الشريان العنقي.

متلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية القابلة للعكس.

النزيف تحت العنكبوتية (SAH).

النوبة الإقفارية العابرة (TIA) أو السكتة الدماغية الصغيرة.

توسع الشعيرات الدموية النزفية الوراثية (HHT).

مرض مويامويا.

أسباب أمراض الأوعية الدموية الدماغية

تشمل أسباب أمراض الأوعية الدموية الدماغية ما يلي:

جلطة دموية تتكون تلقائيًا في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، وهذا هو "التخثر" ويحدث عادة في المناطق التي يكون فيها الوعاء الدموي ضيقًا أو غير منتظم.

جلطة دموية تنتقل إلى الدماغ من مكان آخر في الجسم (الانسداد)، والنوع الأكثر شيوعًا من الانسداد هو عندما تنتقل جلطة من القلب إلى الدماغ.

تمزق الأوعية الدموية (نزيف)، يحدث هذا عادةً بالتزامن مع ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.

تراكم اللويحات في الشرايين (تصلب الشرايين) في الدماغ.

مشاكل بنيوية في الأوعية الدموية في الدماغ.

إصابة الدماغ الرضحية (TBI).

أعراض مرض الأوعية الدموية الدماغية

تختلف أعراض مرض الأوعية الدموية الدماغية اعتمادًا على المنطقة المصابة في الدماغ، وتشمل الأعراض الشائعة:

مشاكل التوازن.

الهذيان.

الإغماء.

فقدان البصر أو قطع المجال البصري أو الرؤية المزدوجة.

الشلل أو الضعف في جانب واحد من الجسم أو الوجه.

صداع مفاجئ وشديد.

صعوبة في التحدث أو فهم الكلام (فقدان القدرة على الكلام).

الكلام غير الواضح (عسر التلفظ).

تغيرات حسية في جانب واحد من الجسم أو الوجه.

علاج مرض الأوعية الدموية الدماغية

يعتمد علاج مرض الأوعية الدموية الدماغية على الحالة المحددة، للحد من تلف الدماغ، وتحتاج إلى بدء العلاج في أقرب وقت ممكن بعد بدء الأعراض.

يعالجك مقدم الرعاية الصحية عادةً بالأدوية لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وتشمل هذه الأدوية:

أدوية ضغط الدم.

مميعات الدم (مضادات التخثر).

أدوية خفض الكوليسترول.

أدوية سكر الدم.

إذا كان الشخص يعاني من انسداد شديد في الأوعية الدموية، فقد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وقد تشمل أنواع الجراحة:

قسطرة الشريان السباتي، حيث ينفخ الجراح قسطرة ذات طرف بالوني داخل الشريان لفتحه.

استئصال بطانة الشريان السباتي، حيث يقوم الجراح بعمل شق في الشريان السباتي لإزالة اللويحة.

دعامة الشريان السباتي، عندما يقوم الجراح بإدخال أنبوب معدني ضيق (دعامة) في الشريان السباتي لتحسين تدفق الدم.

استئصال الخثرة الميكانيكي الموجه بالقسطرة، عندما يقوم الجراح بإدخال قسطرة في الشريان مع جهاز لامتصاص الجلطة الدموية.

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