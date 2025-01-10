مضاعفات السكري من النوع الثاني وطرق الوقاية منها

إذا لم تتم إدارته بشكل فعال، يمكن أن يسبب مرض السكري من النوع 2 مضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، بما في ذلك السكتة الدماغية وارتفاع نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي عدم إدارة نسبة السكر في الدم بشكل كافٍ إلى مجموعة من المشكلات الصحية بمرور الوقت، وكلما طالت مدة الإصابة بمرض السكري، زاد خطر حدوث المضاعفات، وفقًا لموقع “ Healthine” الطبي.

المضاعفات قصيرة الأمد لمرض السكري من النوع 2

يمكن أن يسبب مرض السكري من النوع 2 مضاعفات قصيرة الأمد تشمل:

انخفاض سكر الدم

يعد انخفاض سكر الدم أحد أكثر التأثيرات قصيرة الأمد شيوعًا لمرض السكري من النوع 2، وتتغير مستويات سكر الدم طوال اليوم، فإذا انخفض سكر الدم بشكل كبير، فقد يكون ذلك خطيرًا.

تشمل أعراض انخفاض سكر الدم:

الشعور بالقلق أو الجوع أو الضعف

الغثيان

التعرق أو الشعور بالرطوبة

الدوخة أو الدوار

الصداع

وخز أو خدر في اليدين أو القدمين

ويمكن أن يؤدي انخفاض سكر الدم الشديد إلى الإغماء أو النوبات.

مراقبة نسبة السكر في الدم للمساعدة في منع انخفاض سكر الدم، وإذا كان الشخص يعاني من أعراض أو إذا كان مستوى السكر لديه أقل من 70 مجم/ديسيلتر، فيمكن محاول رفعه باتباع "قاعدة 15- 15".

تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات (مثل ملعقة كبيرة من العسل أو 4 أونصات من العصير)، وانتظر 15 دقيقة، ثم تحقق مرة أخرى، إذا كان لا يزال منخفضًا جدًا، كرر، وبمجرد تعافي المستويات، تناول وجبة منتظمة أو وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، يساعد هذا في منع تكرار نقص السكر في الدم.

ارتفاع السكر في الدم

ارتفاع السكر في الدم هو ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتناول المزيد من الكربوهيدرات أو السكر أكثر مما يستطيع الجسم التعامل معه يمكن أن يسبب ارتفاع السكر في الدم في بعض الأحيان.

تشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم:

العطش

زيادة التبول

وجود الكثير من السكر في البول

ويمكن فحص البول بحثًا عن الكيتونات باستخدام مجموعة اختبار البول في المنزل إذا أكد الطبيب أن المريض يعاني من ارتفاع السكر في الدم من خلال الاختبار، وإذا أظهر اختبار البول وجود الكيتونات، فلا يجب ممارسة الرياضة، لأنها قد تكون ضارة.

الحماض الكيتوني السكري

يُطلق على الحماض الكيتوني أحيانًا اسم الحماض الكيتوني السكري أو DKA، والحماض الكيتوني هو حالة خطيرة تهدد الحياة.

يحدث الحماض الكيتوني عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الأنسولين، وعندما يحدث هذا، يبدأ الجسم في تكسير الدهون لتحويلها إلى طاقة، وفي حين أن هذا قد يبدو مفيدًا، إلا أنه في الواقع يخلق الكيتونات.

الكيتونات هي منتج نفايات، لذلك يحاول الجسم التخلص منها بزيادة إنتاج البول، ولا يستطيع الجسم إنتاج أو التخلص من كمية كافية من البول لجعل الكيتونات بمستوى يمكن التحكم فيه، وتنتقل الكيتونات بعد ذلك إلى الدم، حيث تتراكم، مما يؤدي إلى الحماض الكيتوني.

يجب علاج الحماض الكيتوني على الفور، وتشمل الأعراض التي يجب الانتباه إليها:

ضيق التنفس أو التنفس الثقيل

جفاف الفم الشديد

الغثيان والقيء

رائحة الفم الكريهة

حالة فرط سكر الدم الأسمولية

هذه الحالة النادرة ولكن الخطيرة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الأكبر سنًا أو الأشخاص الذين يعانون من مرض أو عدوى مصاحبة.

حالة/متلازمة فرط سكر الدم الأسمولية غير الكيتونية (HHNS) هي عندما يكون سكر الدم مرتفعًا جدًا ولكن لا توجد كيتونات، وهي حالة طارئة يجب علاجها على الفور.

أعراض حالة/متلازمة فرط سكر الدم الأسمولية غير الكيتونية شديدة ومحددة:

فقدان البصر

الهلوسة

ضعف في أحد جانبي الجسم أو ضعف عام

الارتباك

العطش الشديد

الحمى أو الجلد الدافئ بدون تعرق

ومن المهم دائمًا مراقبة مستويات السكر في الدم، ولكن من المهم بشكل خاص إذا كان الشخص مريضًا بخلاف ذلك، وإذا كان سكر الدم مرتفعًا جدًا، فيجب الاتصال بالطبيب.

ارتفاع ضغط الدم

يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 مراقبة ضغط الدم لديهم دائمًا، وارتفاع ضغط الدم، هو مشكلة قصيرة وطويلة الأمد يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وتشمل هذه:

النوبة القلبية

السكتة الدماغية

مشاكل الرؤية

مرض الكلى

يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أن يهدفوا إلى ضغط دم أقل من 140/80 (أقل من 130/80 إذا كان المريض يعاني بالفعل من مضاعفات في الكلى أو الرؤية أو أي نوع من أمراض الأوعية الدموية الدماغية).

اتخذ خطوات للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، مثل:

تناول نظام غذائي منخفض الصوديوم

ممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل ممارسة الرياضة

الانخراط في تقنيات الحد من التوتر

الحد من التدخين أو الإقلاع عنه إذا كنت تدخن

المضاعفات طويلة الأمد لمرض السكري من النوع 2

يمكن أن يسبب مرض السكري من النوع 2 أيضًا مضاعفات مزمنة طويلة الأمد، مثل:

أمراض القلب والأوعية الدموية

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي سكر الدم غير المُدار جيدًا إلى إتلاف الشرايين، ويميل مرض السكري أيضًا إلى رفع نسبة الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو الكوليسترول "الضار" الذي يمكن أن يسد الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

الأشخاص المصابون بمرض السكري معرضون لخطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض القلب، وللمساعدة في منع ذلك، يمكن التحدث مع الطبيب حول معالجة عوامل الخطر الأولية من خلال الطرق التالية:

إدارة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

الحفاظ على وزن معتدل

اتباع نظام غذائي متوازن واتباع نظام غذائي صحي

البقاء نشطًا بدنيًا قدر الإمكان، مثل ممارسة الرياضة

إذا كان الشخص يدخن، فيجب أن يفكر في تقليل التدخين أو الإقلاع عنه، حيث يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري.

السكتة الدماغية

تحدث معظم السكتات الدماغية عندما تسد جلطة دموية أحد الأوعية الدموية في الدماغ، وفقًا للجمعية الأمريكية للسكري، فإن الأشخاص المصابين بالسكري أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بمرتين.

العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تشمل:

ارتفاع ضغط الدم

التدخين

أمراض القلب

ارتفاع نسبة الكوليسترول

زيادة الوزن أو السمنة

مشاكل الرؤية

يمكن أن يسبب مرض السكري تلفًا للأوعية الدموية الصغيرة في العين، ويزيد هذا من فرص إصابتك بأمراض خطيرة في العين مثل:

الجلوكوما، والتي تحدث عندما يتراكم ضغط السوائل في العين

إعتام عدسة العين، وهو تعكر عدسة العين

اعتلال الشبكية السكري، والذي يحدث عندما تتلف الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين (شبكية العين)

يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى فقدان البصر وحتى العمى بمرور الوقت.

يمكن أن يمنع الكشف المبكر عن مشاكل الرؤية وعلاجها حدوث مشاكل خطيرة، على سبيل المثال، يمكن أن يمنع الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري العمى أو يؤخره لدى الأشخاص المصابين بداء السكري.

قرحة القدم

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب ومشاكل الدورة الدموية الناجمة عن مرض السكري إلى مشاكل في القدم مثل قرح القدم.

إذا تشكلت قرحة ولم يتم معالجتها، فقد تصاب بالعدوى وتؤدي إلى الغرغرينا أو حتى البتر.

يمكن أن تساعد العناية المناسبة بالقدم في منع هذه المشكلات، وتتضمن بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها ما يلي:

الحفاظ على القدمي نظيفة وجافة ومحمية من الإصابة

ارتداء أحذية مريحة ومناسبة مع جوارب مريحة

فحص القدم وأصابع القدم بشكل متكرر بحثًا عن أي بقع حمراء أو تقرحات أو بثور

الاتصال بالطبيب على الفور إذا لاحظ المريض أي مشاكل في القدم

تلف الأعصاب

يزداد خطر التعرض لتلف الأعصاب والألم، المعروف باسم الاعتلال العصبي السكري، كلما طالت مدة إصابتك بمرض السكري من النوع 2، واةلاعتلال العصبي هو أحد أكثر مضاعفات مرض السكري شيوعًا.

هناك أنواع مختلفة من الاعتلال العصبي السكري، وإذا أثر على اليد والقدم، يُطلق عليه الاعتلال العصبي المحيطي، وإذا أثر على الأعصاب التي تتحكم في أعضاء في الجسم، يُطلق عليه الاعتلال العصبي اللاإرادي.

اعتمادًا على أجزاء الجسم المتأثرة، قد تشمل الأعراض ما يلي:

خدر أو وخز أو حرقة في اليدين أو القدمين

آلام حادة

مشاكل في الرؤية

حساسية اللمس

ألم مزمن

إسهال

فقدان التوازن

ضعف

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء (سلس البول)

ضعف الانتصاب

جفاف المهبل

شلل المعدة

إذا ظلت مستويات السكر في الدم مرتفعة لفترة طويلة من الزمن، فقد يحدث تلف للعصب المبهم، ويتحكم العصب المبهم في حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، وهذا نوع آخر من الاعتلال العصبي اللاإرادي.

يحدث شلل المعدة عندما يتلف العصب المبهم أو يتوقف عن العمل، وعندما يحدث هذا، تستغرق المعدة وقتًا أطول من المعتاد لإفراغ محتوياتها، ويُسمى هذا إفراغ المعدة المتأخر.

تشمل أعراض شلل المعدة ما يلي:

الغثيان والقيء

حرقة المعدة

الشعور بالامتلاء

الانتفاخ

فقدان الشهية

فقدان الوزن

تشنجات المعدة

يمكن أن يجعل شلل المعدة من الصعب التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم لأن امتصاص الطعام أقل قابلية للتنبؤ، وأفضل طريقة لمنع شلل المعدة هي التحكم في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت.

إذا كان الشخص يعاني من شلل المعدة، فيجب محاول تجنب تناول الأطعمة الغنية بالألياف والدهون، لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم، ويمكن أن يساعد تناول وجبات صغيرة طوال اليوم بدلًا من عدد أقل من الوجبات الكبيرة أيضًا.

تلف الكلى

عدم مراقبة وإدارة مستويات السكر في الدم أو ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكلى، وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى إضعاف قدرة الكلى على تصفية الفضلات، مون الضروري التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم وضغط الدم لمنع ذلك.

بعض أعراض أمراض الكلى، مثل الضعف أو مشاكل النوم، شائعة جدًا لدرجة أنه يمكن تجاهلها، وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، فإن العلامة الأكثر شيوعًا هي البروتين في البول.

منع مضاعفات مرض السكري من النوع 2

يمكنك منع التأثيرات طويلة المدى لمرض السكري من النوع 2 من خلال تغيير نمط الحياة والأدوية والتصرف بشكل استباقي بشأن رعاية مرض السكري، وتشمل التوصيات:

الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الموصى به:

اتباع نظام غذائي صحي والبقاء نشطًا بدنيًا قدر الإمكان: على سبيل المثال، الحد من أو تجنب السكر والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والأطعمة المصنعة للغاية. وتشمل هذه الحلوى والمشروبات السكرية والخبز الأبيض والأرز والمعكرونة.

التقليل من التدخين أو الإقلاع عنه إذا كان الشخص يدخن: يزيد التدخين من خطر الإصابة بالعديد من مضاعفات مرض السكري من النوع 2.

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