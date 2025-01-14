الصداع المفاجئ أبرزها، 6 مؤشرات للإصابة بالسكتة الدماغية و3 إجراءات للإنقاذ المبكر

السكتة الدماغية من المشكلات الصحية التي تمثل خطورة علي المصاب بها ويحدث فيها نقص في وصول الدم الي شرايين المخ مما يسبب نقص الاكسيجين الذي يصل الي خلايا المخ ويمكن أن تسبب موت خلايا المخ.

وجود علامات تنذر بالاصابة بالسكتة الدماغي

وكشفت وزارة الصحة عن وجود علامات تنذر بالاصابة بالسكتة الدماغية، في حال ظهور تلك العلامات يجب التوجه سريعًا لطلب المساعدة الطبية للحماية من مضاعفات السكتة الدماغية

وتشمل هذه الأعراض:

١- تنميل مفاجئ

٢- ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة على جانب واحد من الجسم

٣- ارتباك مفاجى أو صعوبة في التحدث أو في فهم الكلام

٤- مشكلة مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كليهما.

٥- مشكلة مفاجئة في المشي أو الشعور بالدوخة أو فقدان التوازن.

٦- صداع شدید مفاجئ دون سبب معروف

وأوضحت أنه في حال وجود شخص ما مصابًا بسكتة دماغية، يجب إجراء 3 خطوات للتأكد من وجود مشكلة صحية يواجهها منها:

1- اطلب أن المريض أن يبتسم

2- اطلب من المريض ان يرفع الذراعين

3- اطلب من المريض ان يقول جملة بسيطة

وأوضحت ان الإجابة هذه علي التساؤلات تساعد في التأكد اذا كان المريض تعرض لسكتة دماغية أم لا منها إذا تدلى جانب من الوجه أثناء الابتسامة

أو انجرف إحدى الذراعين للأسفل عند رفع الذراعين أو إذا كان يقول كلام غير واضح

أكدت أن هذه الأعراض عند ظهورها يجب اللجوء إلى الطبيب فورا

السكتة الدماغية

نصائح للحماية من حدوث السكتة الدماغية:

وفقا لجمعية القلب والسكتة الدماغية الأمريكية فأن أكثر من 80% من السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها باتباع عدد من النصائح منها:

منها تجنب الضغط العصبي، وهذه أهم أعراضها

١- اتباع نظام غذائي صحي

٢-أحرص على الذهاب للطبيب لتقييم حالتك ومعرفة عوامل خطر السكتة الدماغية منها الاصابة بأمراض القلب التاجية ضغط الدم ومرض السكري

٣- تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة الصحية ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك والبقوليات والمكسرات والحلويات واللحوم الحمراء.

٤- يوصى بعمل فحوصات دورية لمعظم مرضى ضغط الدم

٥- الحفاظ على قياس ضغط الدم باستمرار وتسجيل النسبة

٦- تناول أدوية الضغط الموصوفة من الطبيب

٧- ممارسة النشاط البدني 20 دقيقة مرتين في الأسبوع على الأقل

٨- التوقف عن التدخين لأنه يضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتجنب الضغط العصبي

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن السكتة الدماغية تعتبر ثاني سبب رئيسي للوفاة وثالث سبب رئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم.



ونصحت منظمة الصحة العالمية بأنه يمكن الحماية وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، من خلال عدد من النصائح منها:

١-مراقبة ضغط الدم

٢-السيطرة على الكوليسترول

٣-الحفاظ على مستويات ضمن المعدل الطبيعي للسكر في الدم

٤- اتباع نمط حياة نشيط

٥-اتباع نظام غذائي صحي

٦-الحفاظ على مؤشر كتلة جسم سليم

٧- الإقلاع عن التدخين

٨- استشارة الطبيب حول سبل الوقاية من السكتة الدماغية.

وتمثل السكتة الدماغية خطورة كبيرة يمكن أن تسبب الوفاة وقد تسد السكتةُ شريانًا وتمزق وعاءً دمويًا دماغيًا ويمكن أن تؤدي السكتة إلى مضاعفات مثل فقدان البصر أو النطق أو الشلل، أو الاضطراب.

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