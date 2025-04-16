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الشعراوي يوضح مدى اعتماد ملكة سبأ على مبدأ الشورى (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة النمل، عن مدى اعتماد ملكة سبأ على مبدأ الشورى، موضحا ما كان لها من ملك وسيطرة وهيمنة في هذا الوقت.

سورة النمل الآية 32

 قال تعالى: «قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ».

قالت ياأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. [ النمل: 32]
سورة النمل الآية 32

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 32 من سورة النمل 

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: سبق أن تكلمنا في معنى الفتوى، وأنها من الفُتوة أي: القوة، وهي مثل: غَنِيَ فلان أي: صار غنيًا بذاته، وأغناه غيره أمدَّه بالغنى، كذلك أفتاه يعني: أعطاه قوة في الحكم والحجة. وقالت: {في أَمْرِي} [النمل: 32]، مع أن الأمر خاصٌّ بالدولة كلها، لا بها وحدها؛ لأنها رمز للدولة وللملْك، وإنْ تعرض لها سليمان فسوف يُخدش مُلْكها أولًا، ويُنال من هيبتها قبل رعيتها.

اعتماد ملكة سبأ على مبدأ الشورى

واستطرد الشيخ الشعراوي: {مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حتى تَشْهَدُونِ} [النمل: 32]، يعني: لا أَبُتُّ في أمر إلا في حضوركم، وبعد استشارتكم، وهذا يدل على أنها كانت تأخذ بـمبدأ الشورى رغم ما كان لها من الملْك والسيطرة والهيمنة، فردّ عليها الملأ من قومها: {قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُو قُوَّةٍ}. 

 

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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