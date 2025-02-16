الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

أسعار السلع الغذائية والياميش في معرض أهلا رمضان بالشرقية (فيديو)

معرض أهلا رمضان،
معرض أهلا رمضان، فيتو

شهد معرض أهلا رمضان في الشرقية  اليوم الأحد، عرض كافة أنواع السلع الغذائية الاستراتيجية المختلفة قبل حلول شهر رمضان المبارك وبأسعار مخفضة. 

التموين: افتتاح 3 معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الشرقية

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد الأسعار بداخل المعرض وإقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية المختلفة.

معرض اهلا رمضان في الشرقية 

وكان المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية  افتتح، اليوم، معرض "أهلا رمضان" بميدان المحطة مدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والذي يمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

تفقد أقسام المعرض 

 تفقد المحافظ أقسام المعرض تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة ومصنعات اللحوم والفاكهة والخضروات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.

جودة السلغ وانخفاض سعرها 

اطمأن المحافظ على توافر جميع أنواع السلع وجودتها وانخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30 % والتقى بالمواطنين، واطمأن منهم على أسعار السلع المعروضة،مشددًا على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان وياميش رمضان لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

شنطة رمضان 165 جنيها 

 وخلال جولته التفقدية بالمعرض تعرف المحافظ على محتويات شنطة رمضان والتي تقدم للمواطنين بسعر 165 جنيها، وتضم ( سكر - أرز - عدس - مكرونة - فول - شاي - ملح - جبن - صلصة)، مشيدًا بسعر وجوده المنتجات المعروضة.

الإقبال المتزايد من ابناء المحافظة 

ونتيجه للإقبال المتزايد من أبناء المحافظة على المعرض لشراء إحتياجات الشهر الفضيل.. قرر محافظ الشرقية خفض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية كـ ( شيكارة الأرز وزن 5 كجم من 140 جنيه إلى 125 جنيها، وكذلك اللحوم الطازجه من 340 جنيه إلى 320 جنيها) تيسيرًا على المواطنين.

كافة السلع الضرورية 

 أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين من مواد غذائية ولحوم وفواكه وخضروات وبقوليات بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

استجابة التجار العارضين لخفض الاسعار

 أشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار وإلتزامهم بالأسعار الإسترشادية علي السلع قبل وبعد الخصم  والتي تقل عن المحال التجاريه الخارجية بنسبة تصل إلى 30 %.

 

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