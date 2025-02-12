التموين: افتتاح 3 معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الشرقية

أقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، سوق اليوم الواحد بمدينتي بلبيس ومنيا القمح، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتي نهاية اليوم.

وأكد عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن هذه الاسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين ورغبتهم بإقامة هذة الاسواق بشكل دائم وأكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

وأوضح عبدالكريم عوض الله وكيل الوزارة ان سوق اليوم الواحد يوفر كافة السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية علي مدار ثلاثة وثلاثون يومًا للاسبوع الثامن علي التوالي، لافتا إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة علي جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنه لجميع المواطنين، مؤكدًا على أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات واسعارها المخفضة.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية ترفع درجه الاستعدادات للبدء في إقامة معارض( أهلا ً رمضان) بنطاق المحافظة حيث تم الانتهاء من اقامة 3 معارض بمراكز ( ههيا - ديرب نجم - الابراهيمية) وجاري تجهيز ( 29 ) معرض آخر بباقي مراكز المحافظة فضلا عن اقامه 12 شادر موزعين على كافة المدن لبيع الخضروات والفواكه واللحوم كما قامت السلاسل التجارية بتخصيص اماكن بداخلها لعرض سلع متنوعه بأسعار مخفضة للبيع للمواطنين بمناسبة معارض اهلًا رمضان، بالاضافة إلى تخصيص ركن ثابت لاهلًا رمضان بأسواق اليوم والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

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