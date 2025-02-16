الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، البنك الأهلى يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو

الدوري المصري، تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى على سموحة بهدف في الشوط الأول في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024 /2025.

أحرز أحمد ريان هدف التقدم للبنك الأهلي بعد مراوغة مميزة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في مرمى سموحة في الدقيقة 22.

 

تشكيل البنك الأهلي 

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة.

وجاء التشكيل على النحو التالى:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد إبراهيم، سيرجى أكا، أمير مدحت، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد ربيع.

تشكيل سموحة 

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي، تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلي 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

تشكيل سموحة، فيتو
تشكيل سموحة، فيتو

مباراة سموحة والبنك الأهلي

ويستضيف فريق سموحة نظيره البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم الأحد بستاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويسعى فريق البنك الأهلي لمواصلة عروضه القوية بقيادة طارق مصطفى المدير الفني وآخرها التعادل مع المصري بالجولة الـ13. 

أما سموحة فيسعى أيضا لمواصلة صحوته بفوزه الأخير على بتروجت بنفس الجولة. 

ترتيب سموحة والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق سموحة الترتيب العاشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة في حين يحتل البنك الأهلي الترتيب السادس برصيد 19 نقطة.

 

وتنطلق مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد بمواجهات قوية بين الزمالك مع بتروجيت، والإسماعيلي مع الأهلي. 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الأحد 16 فبراير

الزمالك ضد بتروجيت - 4 مساءً

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 14 

1- بيراميدز 30 نقطة
2- الأهلي 29 نقطة
3- الزمالك 26 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
6- البنك الأهلي 19 نقطة
7- فاركو 18 نقطة
8- حرس الحدود 18 نقطة
9- بتروجيت 17 نقطة
10-  سموحة 17 نقطة
11- طلائع الجيش 17 نقطة
12- زد اف سي 16 نقطة
13- الاتحاد السكندري 15 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 8 نقاط 
18- مودرن سبورت 8 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز البنك الاهلي سموحة

مواد متعلقة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

الاتحاد السكندري يدعم الخطيب: أحد أساطير الكرة المصرية عبر التاريخ

المصري يوجه رسالة هامة إلى محمود الخطيب

فاركو ضيفا ثقيلا على حرس الحدود اليوم بالدوري المصري

البنك الأهلي يسعى لمواصلة تألقه بمواجهة سموحة في الدوري المصري

الزمالك يسعى لحل أزمة جروس وميشالاك يرفض التنازل

مباراة مع فريق عالمي في الافتتاح، سعد شلبي يكشف مفاجآت منتظرة بشأن استاد الأهلي

هل كان شيكابالا سببا رئيسيا في رحيل جروس عن الزمالك؟.. مصدر بالأبيض يحسم الجدل
ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

الطماطم تواصل الانخفاض، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

بهدفه في وولفرهامبتون، محمد صلاح يكرر ثاني أفضل مواسمه ويعادل روني وجيرارد

إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل النطق بالحكم إلى 15 مارس

شوط أول سلبي بين الزمالك وبتروجيت في الدوري

منوعات

المزيد

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية