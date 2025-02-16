الدوري المصري، البنك الأهلى يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى على سموحة بهدف في الشوط الأول في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024 /2025.

أحرز أحمد ريان هدف التقدم للبنك الأهلي بعد مراوغة مميزة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في مرمى سموحة في الدقيقة 22.

تشكيل البنك الأهلي

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد إبراهيم، سيرجى أكا، أمير مدحت، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد ربيع.

تشكيل سموحة

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي، تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلي

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

تشكيل سموحة، فيتو

مباراة سموحة والبنك الأهلي

ويستضيف فريق سموحة نظيره البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم الأحد بستاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق البنك الأهلي لمواصلة عروضه القوية بقيادة طارق مصطفى المدير الفني وآخرها التعادل مع المصري بالجولة الـ13.

أما سموحة فيسعى أيضا لمواصلة صحوته بفوزه الأخير على بتروجت بنفس الجولة.

ترتيب سموحة والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق سموحة الترتيب العاشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة في حين يحتل البنك الأهلي الترتيب السادس برصيد 19 نقطة.

وتنطلق مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد بمواجهات قوية بين الزمالك مع بتروجيت، والإسماعيلي مع الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الأحد 16 فبراير

الزمالك ضد بتروجيت - 4 مساءً

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 14

1- بيراميدز 30 نقطة

2- الأهلي 29 نقطة

3- الزمالك 26 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

6- البنك الأهلي 19 نقطة

7- فاركو 18 نقطة

8- حرس الحدود 18 نقطة

9- بتروجيت 17 نقطة

10- سموحة 17 نقطة

11- طلائع الجيش 17 نقطة

12- زد اف سي 16 نقطة

13- الاتحاد السكندري 15 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 8 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط

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