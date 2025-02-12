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رياضة

البنك الأهلي يخطف التعادل من المصري في الدوري الممتاز

البنك الأهلي والمصري
البنك الأهلي والمصري في الدوري الممتاز، فيتو

الدوري الممتاز، اكتفى فريقا المصري البورسعيدي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي بمباراة الفريقين على استاد السويس الجديد بالجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري والبنك الأهلي 

جاء اللقاء قويا وحماسيا بين الفريقين دون فاعلية على مرمى أي منهما.

وفي الدقيقة 54، أشهر محمد يوسف حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب المصري أمادو جولدي. 

 

ترتيب المصري والبنك الأهلي بالدوري 


وظل فريق المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة جمعهم من تحقيق 6 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

وقفز فريق البنك الأهلى إلى المركز السادس، برصيد 19  نقطة جمعهم من 5 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي 

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، وكان كالتالي:


محمود حمدي  لحراسة المرمى

كريم العراقي،  باهر المحمدي، محمد هاشم  ، حسن علي لخط الظهر 

محمود حمادة، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

كريم بامبو  ، عبد الرحيم دغموم، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، أحمد عيد، خالد صبحي، عمرو سعداوي، أمادو با، أحمد علي عامر، أحمد القرموطي، صلاح محسن،  جون ايبوكا.

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المصرى

 

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى. 


وكان التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع.. محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو 
خط الوسط.. محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، محمد بسيونى 
خط الهجوم اسامة فيصل، ياو انور 
 

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالى 
أحمد صبحى، محمد ابراهيم، سيرجى اكا، أمير مدحت، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، بوبكر كيتا، خالد شيفو، احمد ياسر ريان.

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