سموحة يفوز علي بتروجيت بهدف في الدوري الممتاز (صور)

فاز فريق سموحة على نظيره بتروجيت بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد سالم هدف الفوز لفريق سموحة في الدقيقة 4 من الشوط الأول.

وسجل إسماعيل بامبا لبتروجيت هدف في الدقيقة 51 قبل ان يتم الغاءه بعد الرجوع لـ VAR.

تشكيل سموحة أمام بتروجيت

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمي: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى "ميدو" – شريف رضا – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد متولي "كناريا" – محمد رجب الصافي – دوكو دودو.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – محمد سالم – صامويل أمادي.

بينما يقود رشاد المتولي هجوم بتروجت.

تشكيل بتروجيت أمام سموحة

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد.

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي.

الهجوم: إسلام هشام – رشاد المتولي – بدر موسى.

ترتيب بتروجيت وسموحة

وبتلك النتيجة يحتل فريق بتروجت المركز التاسع فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 13 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر3.

بينما يقدم فريق سموحة للمركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة جمعها من 13 مباراة حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى لقاءين بينما خسر 6 مباريات.

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