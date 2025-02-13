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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الـ 13

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 13

ترتيب الدوري المصري، واصل بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 13 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 13 

1- بيراميدز 30 نقطة
2- الأهلي 29 نقطة
3- الزمالك 26 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
6- البنك الأهلي 19 نقطة
7- فاركو 18 نقطة
8- حرس الحدود 18 نقطة
9- بتروجت 17 نقطة
10-  سموحة 17 نقطة
11- طلائع الجيش 17 نقطة
12- زد اف سي 16 نقطة
13- الاتحاد السكندري 15 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 8 نقاط 
18- مودرن سبورت 8 نقاط

 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

 
سموحة 1-0 بتروجت

فاركو 0-1 الزمالك

الأهلى 1-0 غزل المحلة

الجونة 2-0 الإسماعيلى

زد إف سي 1-1 سيراميكا

المصري 0-0 البنك الأهلى

بيراميدز 3-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 0-0 طلائع الجيش

إنبى 1-1 الاتحاد السكندري

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.
 

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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