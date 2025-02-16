جامعة القناة تنظم ندوة حول المهارات الحياتية لطالبات مدرسة محمد حسنين بالإسماعيلية (صور)

نظّمت جامعة قناة السويس ندوة تثقيفية بعنوان "المهارات الحياتية ضرورة لمتطلبات المجتمع" لطالبات مدرسة محمد حسنين الثانوية بنات، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي وتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات الحياة والمجتمع.

تقديم برامج توعوية بدعم من رئيس الجامعة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل على تقديم برامج تدريبية وتوعوية تساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المختلفة، مشيرًا إلى أن المهارات الحياتية باتت عنصرا أساسيا في بناء الشخصية الناجحة، ومؤكدا على استمرار الجامعة في تقديم المزيد من الندوات الهادفة التي تواكب احتياجات المجتمع.



جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

تنظيم دورات للتوعية الخاصة بالمجتمع

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الندوة تأتي ضمن الدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به الجامعة، حيث تسعى إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الضرورية لمواكبة التطورات الحديثة، مشددة على أهمية تنمية المهارات الحياتية لدى الطلاب لمساعدتهم على النجاح في حياتهم الدراسية والعملية.

جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

المستهدفون من الدورة

أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وقدمها الدكتورة هبة السيد محمد عبد الجواد، مدرس أصول التربية بكلية التربية، حيث استهدفت 37 طالبة من المدرسة.

مفهوم المهارات الحياتية

تناولت الندوة مفهوم المهارات الحياتية وأهميتها بالنسبة للطلاب، إلى جانب استعراض مجموعة من المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها طلاب المرحلة الثانوية، ومنها مهارات الاتصال والتواصل، إدارة الوقت، التفكير الإيجابي، العمل الجماعي، حل المشكلات، والمهارات التكنولوجية.

جانب من المحاضرة،فيتو

جانب من المحاضرة،فيتو

تعاون مع مركز تعليم الكبار

وجاء البرنامج التدريبي بالتعاون بين مركز تعليم الكبار بالجامعة، بإشراف الدكتورة أميرة خيري، مدير المركز، وإدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف إيفون حبيب، مدير الإدارة.

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