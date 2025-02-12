وكيل تعليم الدقهلية يتابع مدارس إدارة طلخا

توجه اليوم بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية إلى إدارة طلخا التعليمية، ورافقه خلال الزيارة عماد الدوماني مدير الإدارة.

وقام بجولة ميدانية شملت مدارس طلخا بمحافظة الدقهلية: الشهيد محمد عبد الفتاح أغا الثانوية بنات، والشهيد محمد السيد حسين الابتدائية بمجمع مدارس طلخا، محمد عياد للتعليم الأساسي، محمود محمد عياد الإعدادية بقرية كفر الطويلة.



واطلع وكيل المديرية على نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة تسجيل غياب الطلاب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول.

وشدد على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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