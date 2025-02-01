ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية الدقهلية، تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا) تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الدقهلية

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم ببيع المسروقات لدى (اثنين من عملائهم سيئي النية – مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا) وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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