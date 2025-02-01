السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الدقهلية

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الدقهلية

ضبط  قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية الدقهلية،  تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا) تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الدقهلية 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم ببيع المسروقات لدى (اثنين من عملائهم سيئي النية – مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا) وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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