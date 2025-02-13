تعليم الإسكندرية ينظم احتفالية "يوم فى حب مصر" (صور)

شهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أمس الأربعاء، احتفالية يوم فى حب مصر المقامة بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بمشاركة 1600 طالب وطالبة من طلاب مدارس الإسكندرية العام والفنى يرفعون الأعلام.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة ندوات توعية أبنائنا لطلاب وزملائنا المعلمين برفع الوعي وروح الانتماء والولاء للوطن في نشر ثقافة المشاركة الفعالة والجادة ونشر الإيجابيات ودرء الشائعات.

وذلك بحضور النائبة منى عمر والدكتور محمد سليمان نائب مدير مكتبة الإسكندرية ونجلاء سليم وكيل المديرية ومحمد السنى رئيس مجلس أمناء المحافظة والدكتور ابراهيم الجمل أمين بيت العائلة المصرية والدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية سابقا والقمص أنطونيوس غطاس الأمين العام للمدارس الكاثوليكية سابقا ونسيم جورج منسق عام المدارس الكنائسية وأميرة جبر مدير عام الشؤون التنفيذية وعبد الحميد المصرى مدير عام التعليم العام وأمل حسان مدير عام التعليم الفني ومديرو عموم الإدارات التعليمية التسع وأعضاء مجلس أمناء المحافظة ولفيف من قيادات المديرية والإدارات والمعلمين.

وقال أبو زيد فى كلمته إن مصر عنوان الأمان والأمن ورمز الحب ورسالة السلام إلى العالم كله والمشروعات القومية التنموية العملاقة التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستعادة مصر ريادتها إقليميا ودوليا لإعادة بناء مصرنا الغالية عسكريا واقتصاديا واجتماعيا وحماية أمننا القومي المصري بمفهومه الشامل بهدف استعادة عافية الاقتصاد القومي وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن المصري، فالمشروعات القومية هى مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي

واختتم الحديث بأن ناخذ فى عين الاعتبار أولويات الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة المدى وإعادة صياغة مستقبل مصرنا الغالية بسواعد أبنائها فمصر جبل شامخ تعجز العواصف عن تحطيمه فمصر أنشودة تعزفها أوتار التاريخ.

وبدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وفيلم تسجيلي بعنوان ( الحلم ) عن المشروعات القومية التنموية واستعراض رياض أطفال وفيلم تسجيلى بعنوان سيناء وكلمات السادة الحضور وفقرات غنائية.

وشهدت الاحتفالية مشاركات إيجابية من الطلاب فى أجواء تغمرها الحماسة والفرح والفخر والاعتزاز بوطننا الغالي.

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