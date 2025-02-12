وكيل تعليم الدقهلية يتابع أبناء المحافظة المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم

اطمأن المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، على الطلاب الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف على مستوى المديرية والمشاركين في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية المقامة على مدار اليوم بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة بمحافظة القاهرة.

وتابع الرشيدي فعاليات المسابقة عن كثب، متمنيًا لأبناء تعليم الدقهلية الفوز والتفوق، وتجرى فعاليات المسابقة تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت إشراف وتنظيم الدكتور محمود فؤاد مستشار مادة التربية الدينية الإسلامية بالوزارة.



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب في التصفيات النهائية هو 709 طلاب وطالبات من 27 محافظة.

مستويات المسابقة 3 أقسام

وتنقسم مستويات المسابقة إلى ثلاثة مستويات

-المستوى الأول: حفظ وتفسير القرآن كاملًا وجميع الأحاديث.



-المستوى الثانى:

حفظ وتفسير ٢٠ جزءا من القرآن و٣٠ من الأحاديث.



-المستوى الثالث:

حفظ ١٠ أجزاء من القرآن الكريم و١٠ من الأحاديث.



هذا وقد شارك عشرات الآلاف من الطلاب علي مستوي الجمهورية في هذه المسابقة، ورافق الطلاب فريق الإشراف بقيادة طارق الغازي موجه عام التربية الدينية بالدقهلية وصابر بدر موجه المديرية وقام بالتغطية الإعلامية أمير إدريس منسق الإعلام بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

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