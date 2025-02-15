السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية: استمرار سوق اليوم الواحد بالمنصورة وباقي المراكز الجمعة والسبت أسبوعيًا

استمرار الاقبال علي
استمرار الاقبال علي سوق اليوم الواحد، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة الجمعة والسبت، بالمنصورة أمام سور مصنع الألبان بشارع قناة السويس، كما يقام بمدن ومراكز الدقهلية.

كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

وأوضح "مرزوق" أن السوق يعرض جميع السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة في ظل حرص الحكومة على توفيرها، ومنها على سبيل المثال، الزيت، السكر، الأرز، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، وسلع رمضان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة، والأسماك بأسعار تبدأ من 25 جنيها حتى 60 جنيها، والخضراوات والفواكه، بتخفيضات في الأسعار تصل إلى أكثر من 30%، مقارنة بأسعارها في المحال العامة والأسواق، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

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