لو فقدت وظيفتك، متى تستحق تعويض البطالة؟

في ظل التقلبات الاقتصادية، أصبح فقدان الوظيفة خطرًا يهدد الكثير من العاملين، خاصة في القطاعات غير المستقرة، وهنا يبرز دور تعويض البطالة كأحد الحلول التي تقدمها الدولة لمساندة العمال حتى يجدوا فرصة عمل جديدة، لكن هذا التعويض ليس متاحًا للجميع، فهناك شروط وضوابط تحكم من يستحقه، وحالات تحرم العامل منه، حتى لو كان بلا عمل بالفعل.

ما هو تعويض البطالة ؟

تعويض البطالة هو مبلغ مالي يصرف للعامل الذي فقد وظيفته بشكل غير إرادي، أي دون أن يكون هو المتسبب في فقدان عمله، وذلك لمساعدته في تلبية احتياجاته الأساسية لحين العثور على وظيفة جديدة، ويُعتبر هذا التعويض جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المادي للأفراد وحماية المجتمع من ارتفاع معدلات الفقر.

لكن ليس كل شخص بلا عمل يُعتبر عاطلًا من الناحية القانونية؛ فهناك فرق بين من فقد وظيفته رغمًا عنه، ومن اختار عدم العمل بمحض إرادته وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يُعرف العاطل عن العمل بأنه الشخص القادر على العمل، والراغب فيه، والذي يبحث عنه بجدية لكنه لم يجده، وهذا يعني أن الطلاب، والمتقاعدين، وأصحاب العمل الحر، ومن فقدوا الأمل في البحث عن وظيفة لا يُعتبرون مؤهلين لتعويض البطالة.

شروط استحقاق تعويض البطالة

حتى يتمكن العامل من الحصول على تعويض البطالة، هناك شروط يجب استيفاؤها، أبرزها:

أن يكون فقد الوظيفة دون إرادته، مثل إنهاء عقد العمل من قِبَل صاحب العمل، أو التعرض لتصفية الشركة، أو أي ظرف خارج عن إرادة العامل.

أن يكون مسجلًا في الجهة المختصة كباحث عن عمل، وأن يلتزم بالإجراءات المطلوبة مثل حضور الدورات التدريبية والمقابلات التي تسهل حصوله على فرصة عمل جديدة.

أن يكون قد قضى مدة معينة في العمل، حيث تفرض القوانين حدًا أدنى من فترة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية قبل أن يكون الشخص مؤهلًا للحصول على التعويض.

متى يُحرم العامل من تعويض البطالة؟

رغم أهمية هذا التعويض، إلا أن هناك حالات يُحرم فيها العامل من الحصول عليه، منها:

الاستقالة الطوعية دون مبرر

إذا قرر العامل ترك وظيفته بإرادته الحرة دون سبب قهري مثل سوء المعاملة أو بيئة العمل غير الآمنة، فإنه يفقد حقه في تعويض البطالة، لأن القانون يعتبره مسؤولًا عن فقدان وظيفته.

رفض عروض العمل المناسبة

في حالة عرض فرصة عمل جديدة على العامل تكون متوافقة مع مؤهلاته وخبراته، ويرفضها دون سبب منطقي، يُحرم من التعويض، حيث يُعتبر رافضًا للاندماج في سوق العمل.

الفصل التأديبي بسبب مخالفة القوانين

إذا تم فصل العامل بسبب ارتكابه مخالفات جسيمة مثل الغياب المتكرر دون مبرر، أو انتهاك لوائح العمل، أو ارتكاب أفعال غير قانونية، فإنه لا يكون مؤهلًا للحصول على التعويض.

العمل أثناء فترة البطالة

إذا كان العامل يمارس أي نشاط آخر يحقق له دخلًا كافيًا خلال فترة استحقاق التعويض، فإنه يُحرم منه، حيث يُفترض أن الدعم موجّه لمن لا يملكون مصدر دخل.

عدم التسجيل كباحث عن عمل

أحد الشروط الأساسية لاستحقاق تعويض البطالة هو تسجيل العامل نفسه في الجهة المسؤولة عن التشغيل، وإثبات استعداده للعودة إلى العمل. إذا لم يقم بذلك، أو لم يلتزم بالإجراءات المطلوبة مثل حضور الدورات التدريبية، يتم حرمانه من التعويض.

ما الهدف من تعويض البطالة؟

يُعد هذا التعويض أداة لحماية العمال من الأزمات المالية المفاجئة، لكنه في الوقت نفسه، يخضع لضوابط صارمة حتى لا يتحول إلى وسيلة لاستغلال النظام الاجتماعي. الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين دعم العاطلين عن العمل وتشجيعهم على العودة إلى سوق العمل بأسرع وقت ممكن.

ورغم أن تعويض البطالة يُعتبر حلًا مهمًا لدعم العمال، إلا أنه ليس بديلًا عن البحث الجاد عن وظيفة جديدة. لذا، من الضروري أن يكون كل عامل على دراية بحقوقه وشروط الاستفادة من هذا الدعم، حتى لا يفقد فرصته في الحصول عليه عند الحاجة.

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