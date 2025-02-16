الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

تحرير 1115 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة

مخالفات الملصق الإلكتروني
مخالفات الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 1115مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

تحرير 1115  مخالفات الملصق الإلكتروني ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

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وفي السياق ذاته.. قامت الأجهزة المعنية برفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 505 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الادارة العامة للمرور الدراجات النارية الكثافات المرورية الملصق الالكترونى مخالفات الملصق الالكترونى

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