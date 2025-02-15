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حوادث

أمن المنوفية يكشف حقيقة ضبط سيدة أثناء محاولتها خطف طفل

ضبط سيدة, فيتو
ضبط سيدة, فيتو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، بمحافظة المنوفية، فيديو لإحدى السيدات، بعد القبض عليها تحت عنوان "القبض على سيدة لمحاولتها خطف طفل".

تفاصيل فيديو لسيدة تصطحبها الشرطة ويسير خلفها الأطفال بالمنوفية

ويظهر فى الفيديو سيدة منتقبة تصطحبها الشرطة، ويسير خلفها عدد كبير من الأطفال يرددون هتاف “حرامية”، بينما يصل أفراد الشرطة إلى السيارة ليقلواالسيدة ويتوجهوا بها إلى قسم شرطة شبين الكوم.

وأكد مصدر أمنى فى تصريحات لـ فيتو  أن السيدة مقيمة بقرية كفر طنبدى، وتذهب لقرية البتانون من أجل التسول، مشيرًا إلى أنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة لم يتبين قيامها بمحاولة خطف أطفال كما تردد، وتم تحرير محضر تسول للسيدة.

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محافظة المنوفية قرية كفر طنبدى قرية البتانون شبين الكوم اخبار حوادث المنوفية

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