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حوادث

إحالة سيدة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطنين بالجيزة للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة سيدة بتهمة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل حصولهم على منح مالية، في بولاق الدكرور.

 

تمكنت قوات أمن الجيزة من ضبط سيدة بولاق الدكرور للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل حصولهم على منح مالية.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإدارة إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والاحتيال على المواطنين.

 

وأفادت المعلومات أن السيدة تقوم بالإعلان عن صرف منح مالية لاستقطاب راغبى الحصول على تلك المنح ومطالبتهم بإيداع مبالغ مالية على أحد الحسابات البنكية بدعوى إنهاء إجراءات صرف المنحة لهم "على خلاف الحقيقة".

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه فنيًّا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة العامة بالجيزة مباحث الأموال العامة الجيزة
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