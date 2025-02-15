حجز المتهم بإشعال النيران بسيارة محامية في بولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحجز المتهم بإشعال النيران بسيارة محامية في بولاق الدكرور، بسبب خلاف بينهما، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حريق بسيارة ملاكي في بولاق الدكرور، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين لرجال المباحث، إلى أن شخصا تم تحديد هويته، أشعل النار بسيارة ملك محامية، نتيجة خلاف بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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