السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة تهريب الأسلحة النارية في الجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية بمحافظة الجيزة، تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة داخل البلاد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض علي المتهمين بالجيزة 

 

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية بمحافظة الجيزة، تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة داخل البلاد.


وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين في دائرة قسم شرطة الأهرام، حيث أسفرت العملية عن ضبطهم وبحوزتهم: 5 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي يتجاوز 8 ملايين جنيه، وماكينة عد نقود، و9 هواتف محمولة، وسيارتان ملاكي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية والذخائر نيابة الجيزة الجيزة قطاع مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

إحالة سيدة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطنين بالجيزة للمحاكمة الجنائية

ads

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق نشب في محمصة بالإسكندرية (صور)

زاهي حواس يدافع على تصريحه عن تشجيع حتشبسوت للنادي الأهلي

التعليم تحسم الجدل بشأن مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

تحريات الأمن تكشف مفاجأة: سفاح المعمورة استأجر 18 شقة والجثة الثالثة لمهندس

عضو مجلس الأهلي: الخطيب لن يغيب طويلا عن النادي لهذا السبب

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

تفاصيل مرض الخطيب الذي أبعده عن المشهد الرياضي بالنادي الأهلي

الفيدرالي الأمريكي يكشف مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

منوعات

المزيد

دراسة: النساء أكثر كرمًا من الرجال

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

داعية إسلامي: تحويل القبلة اختبار إلهي لتمييز المؤمنين عن 3 أصناف من البشر(فيديو)

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية